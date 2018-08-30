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澎離島小學獨享一對一教學　開學首日3校僅一人報到

記者張塵／澎湖報導2018/08/30 16:59
▲中屯國小開學日只有一名新生報到　兩個老師教一個學生相當有趣（圖／張塵攝 , 2018.08.30）
▲中屯國小開學日只有一名新生報到　兩個老師教一個學生相當有趣（圖／張塵攝 , 2018.08.30）

30日為全國中小學開學日，但是澎湖3所學校只有1名新生報到。謝兆勛30日上午一大早就來到澎湖縣白沙鄉中屯國小報到，老師親切幫忙打理一切新生報到的手續，生性活潑好動的兆勛好開心，雖然班上只有他一個學生上課，但是能夠獨享老師的呵護與愛，這在都會學校可是遇不著的。


▲中屯國小小一新生謝兆勛相當享受專屬離島的幸福與愛（圖／張塵攝 , 2018.08.30）

中屯國小現在有20名學生，13名教職員，該校學生雖少卻是國語文競賽的常勝軍，因為每一位同學都能得到最完整的教育，謝兆勛的兄姊就讀3、4年級，下課就能在走廊一起運動遊戲，他說不會覺得孤單喜歡每天來學校上學。


▲虎井國小現有6名學生　開學首日老師熱情歡迎唯一的新生（圖／虎井國小提供 , 2018.08.30）

同樣的因為柱狀玄武岩聞名於世的虎井國小，因為地理位置得天獨厚，擁有鬼斧神工的景觀環境，社區整體氛圍寧靜且樸實；然而因少子化危機，社區人口外流，就學人數日益趨少，今日雖只有1人入學，全校師生還是以最熱烈的方式歡迎她加入虎井國小的團隊，在校的師長及學姐們也給予小學妹貼心的叮嚀與期許。


▲虎井國小用七個習慣來奠定孩子良好的學習基礎（圖／虎井國小提供 , 2018.08.30）

虎井國小校長林妍伶表示，虎小是美感計畫合作實驗小學，從美感教育培育學生跨界的素養，並養成學生從小關心社區發展的心。新的學年度，學校也即將規劃新的課程，首先用七個習慣來奠定孩子良好的學習基礎，再者用『STEAM及coding教育』培養孩子的邏輯思維，然後用『外語能力』與世界溝通、用『藝術美感』涵養孩子的氣質，最後用『走讀學習』打開對生活的感受力。


▲受少子化影響有些偏遠離島常有一對一教學（圖／張塵攝 , 2018.08.30）

今年雖然是生肖龍年國小入學潮，但是在澎湖離島國小1年級新生入學人數為614人，比去年新生數521人多了近百人，有3校新生人數只有1人，分別為虎井、中屯及竹灣國小，雖然開學日略顯孤單，但集全校師生寵愛於一身的情形，也是令人覺得格外幸福。

關鍵字澎湖開學日竹灣中屯虎井
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