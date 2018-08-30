臺中花博維安演練　特警空勤陸空出擊

「2018臺中世界花卉博覽會」即將於11月3日開幕，市長林佳龍對於花博維安工作至為重視，要求警察局針對各項可能危安因素，加強演練，務必做好整體維安規劃；警察局於今30日上午10時在花博外埔園區樂農館前廣場舉辦「2018臺中世界花卉博覽會反恐維安演練」，藉由各種狀況演練熟悉各項應變處置作為，提升維安能量，確保花博順利圓滿。

演練想定狀況係以2018臺中世界花卉博覽會期間，5名恐怖分子策劃於花博外埔園區樂農館挾持群眾，並放置爆裂物，藉以威脅政府完成恐怖分子的條件與需求。為增進本次演練精彩逼真程度，警察局特別商請內政部警政署保一總隊維安特勤隊、空勤總隊直昇機及刑事警察局偵查第五大隊防爆隊配合消防局及衛生局等單位共同演出，並結合臉型辨識系統、遙控無人機截斷器、搖控處理爆裂物機器人等先進高科技器材，充分展現警方科技建警的成果，加上樂農館上方特警空中垂降及爆破攻堅等精彩的演出，獲得市長林佳龍與所有與會貴賓熱烈的掌聲及讚許。

市長林佳龍於致詞時表示，花博將於11月3日起在臺中市后里區、外埔區及豐原區熱烈展開，展期至明年4月24日止，期間必將吸引許多國內、外國遊客來到臺中共襄盛舉，共賞花卉爭艷，一起聆聽花開的聲音，市府工作團隊一定會竭盡所能創造舒適、便捷、安全的環境，讓每一位到訪遊客真心感受臺中市政府的用心與努力。另林市長除感謝每一位演練人員賣力精彩逼真的演出之外，並向與會所有貴賓鄭重宣布，花博各項工作已經整備就緒，「2018臺中世界花卉博覽會」，臺中市已經準備好了！

林佳龍表示這一次的世界花卉博覽會，不僅是臺中市的大事，更是全臺灣的年度盛事，除邀請與會貴賓於展期間扶老攜幼共同至各園區觀賞花卉和精彩的表演活動外，更拜託大家幫忙宣傳，邀請全臺灣甚至是全世界的親朋好友一起來臺中作客，體驗臺中的熱情，共同聆聽花開的聲音。

