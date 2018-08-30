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「避稅天堂」不好嗎？Panasonic歐洲總部將遷

鉅亨網2018/08/30 15:34
鉅亨網 / NOWnews
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《日經亞洲評論》今 (30 日) 報導，因擔憂英國脫歐之後的稅務問題，日本最大的電機製造商 Panasonic(6752-JP) 將在今年 10 月，將歐洲總部從英國倫敦遷移至荷蘭阿姆斯特丹。

英國政府在 2017 年 3 月 29 日宣布啟動脫歐程序，按照歐盟法律，英國需在 2019 年 3 月 30 日前完成與歐盟其他 27 個成員國的談判。隨著時間點越來越接近，有幾間公司表示考慮遷離英國。

希斯洛機場控股公司的最大股東西班牙法羅里奧集團，今年 6 月表示，將把總部從牛津遷移至阿姆斯特丹，使該公司能在英國脫歐後，持續遵循歐盟法律。空中巴士和沃達豐集團 (Vodafone) 在近期亦提出警告，根據英國與歐盟談判的結果，總部有可能會遷移。

Panasonic 歐洲執行長 Laurent Abadie 向日經表示，英國在脫歐後可能會降低公司稅，以吸引更多的企業進駐英國，但若稅率過低，日本可能會將英國視為「避稅天堂」。有鑑於英國脫歐的各種商業影響，該公司已考慮搬遷歐洲總部 15 個月。

英國在 2016 年時表示，在退出歐盟後，將開始逐步降低 20% 的企業稅，以留住跨國公司，鼓勵他們持續投資英國，但過度減稅可能會使英國獲得避稅天堂的稱號，導致在該國經營的公司可能會被本國徵收稅

Abadie 指出，將歐洲總部遷移至阿姆斯特丹，亦有助於 Panasonic 避免任何因為英國脫歐而產生的人力和貨物流動的障礙。該公司股價 30 日暫跌 1.14%，報每股 1348 日圓。

Panasonic股假日線走勢提
Panasonic 股假日線走勢圖

Panasonic 在歐洲的業務主要分佈在德國、西班牙和其他地區，在倫敦辦公室的 20 至 30 名員工中，處理審計和財務業務的 10 至 20 名員工將被轉移至荷蘭，僅有負責投資者關係的員工將續留倫敦。

對此 Panasonic 的發言人向《BBC》表示，該公司不願評論將遷移至荷蘭的員工數目。

因為英國脫歐而遷移總部的案例，在日本製造商中很罕見，但在此之前，有幾間日本保險公司已進行此變動。

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