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台股盤後—台積電攻高領軍 傳產走弱拖累 開高走低終

鉅亨網2018/08/30 15:33
鉅亨網 / NOWnews
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台股今日盤中在台積電帶頭衝鋒下，一度站穩 11100 點，不過午盤前水泥、塑化族群走弱拖累，指數開高走低，終場收在 11093.75 點，下跌 5.82 點或 0.05%，成交量為 1122.24 億元，終止連 3 紅格局。

台積電在全球晶圓代工二哥格芯（Globalfoundries）宣布無限期暫緩發展 7 奈米及以下先進製程利多帶動下，今日股價最高來到 268 元，創歷史新高價，推升大盤指數早盤同步走高。

台達電也因第三季起調整產品報價有成，可望推升營收成長、毛利率好轉，在資金進駐之下，股價回溫，今日動能依舊延續，股價持穩平盤之上。

不過盤中台股指數獲利賣壓出籠，台積電漲幅收斂，加上鴻海遭外資下修目標價到 75 元，股價平盤下震盪，伴隨台塑化走弱，連帶台塑等三寶同步走低，壓抑台股上攻動能。

此外，近來強勢的亞泥今日除息，但股價反而陷入貼息窘境，終場下挫 5.09%，同族群台泥也走弱，除拖累台股走勢外，也導致台股水泥指數終場重跌 4.58%，成今日盤面上最弱勢的族群。

外資再次重申 MLCC 供需緊俏、漲價趨勢依舊，但今日被動元件族群呈現多頭馬車，龍頭廠國巨、二哥華新科今日小跌作收，但信昌電、日電貿等終場均有 1.5-2% 的漲幅。

今日盤勢來看，法人認為，成交量能還是來自資金輪動，原先往傳產避險的資金逐漸回流電子股，不過外資歸隊動能尚未顯現，且 11100 點壓力仍在，指數要再上漲有其壓力在，但時序進入 9 月，各家公司將公布 8 月業績，加上電子旺季將逐步來臨，屆時可望吸引資金回流，往 11200 點關卡做挑戰。

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