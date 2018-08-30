蔡健雅招認做「試管嬰兒」　過程超艱辛

金曲歌后蔡健雅為「2018Homie Party」擔任音樂導師千挑百選出的三團弟子－MAFANA、鐵擊樂團及鹿比∞吠陀，被交付在兩周內共同完成創作單曲的使命；完全不熟悉的三組音樂人記取蔡健雅｢推翻再推翻」的鐵腕政策教誨，搭配製作人蕭賀碩從旁叮嚀給建議，一剛一柔的教導方式被學員們形容像是「嚴父」與「慈母」，相互作用下創作出全新單曲〈迷走〉。

這首以搖滾曲風為基底、融合了原住民民謠吟唱、嘻哈饒舌再穿插電子樂mix編曲的〈迷走〉，可說把鐵擊樂團、MAFANA樂團、及鹿比∞吠陀三組擅長的音樂元素融合後，撞擊出超強音樂火花，讓蔡健雅聽完成品後感到滿意及驚艷，給予稱讚及肯定，她表示：｢三組藝人有不同的風格，他們必須要在一首歌中做到各自的想法，然後做很多不同的實驗、很多的思考，大家又有機會跟空間，穿梭在彼此的音樂風格裡，並且都達到我給的任務，讓我覺得非常厲害。」