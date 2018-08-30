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中央社

新光金上半年投資收益 賺贏初年度保費收入

中央社2018/08/30 15:45
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北30日電）新光金控今天召開法人說明會，由於新光人壽上半年積極處分股債部位，上半年光靠投資就大賺新台幣564億元，比本業的初年度保費(FYP)收入還多。

新光金上半年稅後純益167.1億元、年增821.9%，每股稅後純益(EPS)1.54元，其中，新光人壽轉虧為盈，大賺142.4億元，新光銀行獲利25.5億元、年增29.4%，金控資產報酬率(ROA)0.48%、股東權益報酬率(ROE)10.27%。

新壽今年上半年初年度保費(FYP)552.86億元、年減4.4%，由於上半年投資收益高達564.03億元、年增48.5%，帶動淨值成長16.7%，達998.51億元，逼近千億元大關；新壽表示，今年銷售重點在於外幣保單及泛保障型商品，外幣保單FYP年增24.6%、達320.2億元，泛保障型保單FYP年增29%、達25.1億元。

截至6月底，新壽總投資金額自去年底的2.4兆元增至2.52兆元，整體投資報酬率達4.57%，超越資金成本4.16%，呈現利差益；新壽預估，全年現金股息收入將有125億元，比去年增加20億元。

其中，擔保放款投報率1.77%、保單貸款投報率5.87%、海外投資投報率4.08%、國內投資投報率8.03%，新壽上半年大幅減碼國內債券部位超過1000億元，反手大幅加碼海外債券，台股部位則是小幅加碼近200億元；新壽指出，由於近年來以外幣保單作為銷售主力，海外投資還有相當空間。

新光銀今年上半年淨利息收入及淨手續費收入分別成長6.6%、1.2%，投資收益操作外匯得宜下，上半年貢獻獲利5.1億元、年增11.2%；截至6月底，新光銀逾放比0.24%、備抵呆帳覆蓋率562.33%，資本適足率(BIS)13.7%、第一類資本適足率10.7%。（編輯：郭萍英）1070830

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