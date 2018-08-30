龍年小一新生今天入學　高雄市比去年增加4千6百名

今(30）日是高雄市各級學校107學年度開學日，不少學校舉行迎新生活動，開心迎接新生入學。由於適逢龍年出生的孩子入學，高雄市今年小ㄧ新生共有2萬3878位入學，較106學年多了4632位。

四維國小今年一年級新生總共14班410人，比去年增加1班。今天特別設計了「迎接未來世界等待的人才」意象情境的迎新門，來迎接新生。並由校長翁慶才、自治小市長團隊、志工們，以及「平安喵」和「快樂虎」一同歡迎小一新生上學。同時也發放文具用品彩虹筆、直尺與面紙，代表著希望小一生畫出屬於自己的彩色人生，在學校要學習用心中的一把尺，在適當的時間做正確的事，同時不要怕受挫折。