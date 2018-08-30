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龍年小一新生今天入學　高雄市比去年增加4千6百名

記者陳美嘉／高雄報導2018/08/30 17:09
▲今天是高雄市各級學校107學年度開學日，不少學校舉行迎新生活動，開心迎接新生入學。（圖／高市教育局提供）
▲今天是高雄市各級學校107學年度開學日，不少學校舉行迎新生活動，開心迎接新生入學。（圖／高市教育局提供）

今(30）日是高雄市各級學校107學年度開學日，不少學校舉行迎新生活動，開心迎接新生入學。由於適逢龍年出生的孩子入學，高雄市今年小ㄧ新生共有2萬3878位入學，較106學年多了4632位。

四維國小今年一年級新生總共14班410人，比去年增加1班。今天特別設計了「迎接未來世界等待的人才」意象情境的迎新門，來迎接新生。並由校長翁慶才、自治小市長團隊、志工們，以及「平安喵」和「快樂虎」一同歡迎小一新生上學。同時也發放文具用品彩虹筆、直尺與面紙，代表著希望小一生畫出屬於自己的彩色人生，在學校要學習用心中的一把尺，在適當的時間做正確的事，同時不要怕受挫折。


▲大樹區興田國小邀請村內爺爺奶奶與小一新生一起藝術創作，快樂迎接開學日。（圖／高市教育局提供）

高市大樹區興田國小的一年級新生，則在參與社區服務中展開，在開學第一天與興田里護智服務據點的爺爺奶奶共同完成壓克力畫藝術創作。 老少互動的關懷溢於言表，小小的社區服務，讓小朋友邁開學習社會參與核心素養的第一哩路。

教育局長范巽綠表示，連日豪雨造成校園出現災損，非常感謝各校師生與國軍弟兄的支援，共同努力恢復校園環境並做開學準備，讓高雄市各級學校今天都能如期開學。
 
四維國小校長翁慶才說，四維國小的教育願景，是「培養未來世界等待的人才」，近年積極推動國際教育有很棒的成績，也積極參與教育部科技前導學校計畫，打造成未來人才培育的未來學園。

關鍵字開學新生四維龍年教育局
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