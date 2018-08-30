大雨磅薄　高雄市區路面多處出現坍塌

▲高市中鋼路段(西向東快車道)近中鋼北門前道路塌陷，坑洞長度約130公分、深度約70公分，小港分局除派人警戒也特別放置之交通安全警示設施（圖／記者郭凱杰翻攝 , 2018.08.30)

高雄市連日來遭到西南氣流帶來的暴雨轟炸過後，除飽受淹水之苦外，高雄市區道路也因豪雨沖刷道路出現坑洞，甚至塌陷的驚險意外頻傳。

高雄市繼29日傍晚一心路與和平路口路面出現一米寬的坑洞後，今(30)日凌晨2時許三民區正忠路與義華路口也發生路面塌陷，所幸高市警局三民二分局覺民派出所線上巡邏警組即時發現，未有人、車損傷，提醒民眾經過該路段應遶道並小心行駛，並注意行車安全。

覺民派出所表示，巡邏員警行經三民區忠路與義華路口，發現路面出現一個約3公尺的大洞，員警擔心天候狀況不佳，加上視線昏暗，會影響用路人安全，立即圍起封鎖線，除通知養工處處理，並加派員警警戒及指揮，目前坍塌原因尚待釐清。

無獨有偶，高市小港警分局也發現在中鋼路段(西向東快車道)近中鋼北門前道路塌陷，地面出現一個大坑洞，坑洞長度約130公分、深度約70公分，警方除放置之交通安全警示設施外，也立即通報業管單位外，並請小港分局交通組會同小港派出所前往現場勘查，並逐一更換警示工具，增設現場警示燈、暴閃燈，加強發揮警示作用，警方也提醒用路人天雨路滑，路面有許多坑洞，行車時應多注意路況小心駕駛，以維行車安全。

