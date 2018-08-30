廣邊／創作平台CITY CAFE咖啡杯文創設計徵稿

CITY CAFE自2004年上市以來，歷經十餘年的消費者喜愛與支持，帶起全民品味城市咖啡的風潮，在去(2017)年更創下3億2千萬杯的空前銷售紀錄。這段時間以來，以城市咖啡品牌為名的 CITY CAFE，不但在品質方面不斷創新求進，更藉助商品持續傳遞關懷社會人文的豐富情感，它所傳遞的不但是一杯豐郁滿頰的美味，更是每一時刻的生活關懷與情感。為了印象每一口咖啡享受的那一刻人文啟發，我們先後與知名大師合作，在2013年與王春子插畫家、2014年與蕭青陽設計師、2015~2016年與聶永真設計師、2017年與Daniel Wong合作，將設計與咖啡做了不同風貌的結合。CITY CAFE也從單純的美味商品走向人文藝術的展演，為飲用咖啡增添了更豐富的多元價值底蘊。

今天的CITY CAFE已不只是一個最受歡迎的品牌商品，而更是屬於全民最珍貴的每日生活體驗和美好回憶。基於此一信念，我們決定以CITY CAFE做為起點，開啟全台最大的創作平台，使得所有創作者在CITY CAFE創作平台上，能夠盡情發揮他們的創作才華及能量，讓每一杯的CITY CAFE變得更有生命及內涵。藉助這一個「文創咖啡杯」，我們對於不同城市風貌以及城市大小點滴的無限探索得以就此誕生。在這個咖啡杯設計平台上，我們歡迎所有的創意可以開啟無限的創作視野，以觀察這片土地，關心這片土地的情懷，讓我們一起把生活中的點點滴滴利用創作來留下珍貴紀錄，並讓我們的城市因此可以讓人更為珍惜及欣賞。

CITY CAFE將從2018年9月開始進行首發文創咖啡杯徵稿，每年的1月到9月都會逐月發表全新的創意主題，激發大家的激情火花。這一個終年性的長期徵稿活動歡迎大家依照每月所設定的不同主題持續且不間斷的創作。第一個創作主題配合節慶為「新春開運過好年」，這將是在2019年1月率先會與大家見面的文創咖啡杯。此後每一個月的特定主題將會遴選一個創作作品，該作品將成為某一月份CITY CAFE咖啡杯的主題設計，預估曝光的數量將會超過2千萬杯以上，我們除了會將創作者姓名揭露於咖啡杯上，並會在活動網站中與大家分享該創意作者的創作理念及相關資訊。活動詳細辦法請參照活動網站。