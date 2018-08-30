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中央社

台灣人口2022年轉為負成長 人口紅利2027年消

中央社2018/08/30 15:56
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北30日電）國家發展委員會今天發布「中華民國人口推估（2018年至2065年）」，結果顯示，總人口將自2022年轉為負成長、較上次推估提前3年，且台灣的人口紅利將於2027年消失。

國發會每2年公布一次人口推估，據今天最新發布結果，人口成長未來將持續趨緩，以總生育率微升為1.2人的中推估值來看，總人口高峰將落在2021年、達2361萬人，並在2022年轉呈負成長。

國發會主委陳美伶表示，「這個推估就是一種預警，但這個預警並不代表我們就會衰退」，雖然看到人口負成長的時間提前，這也告訴我們，政府現在就要提一些政策、要do something，去啟動很多政策來避免。

陳美伶說，國發會已經端出新經濟移民法，盼引進更多工作人口到台灣；另外，政府調整政策作法，以養育取代獎勵生育，減輕年輕夫妻經濟負擔，讓他們更願意生小孩。

數位經濟時代來臨，陳美伶也說，政府會盤點哪些工作可能會被人工智慧取代、哪些不會被取代，並進一步進行資源分配與調整人力培育政策。

台灣今年已經成為「高齡社會（老年人口占總人口比率超過14%）」，而據人口推估結果，2026年便會邁向「超高齡社會（超過20%）」；儘管台灣達超高齡社會的時點與2016年推估結果相同，但台灣從高齡社會轉為超高齡社會的時間僅8年，時間比日本、美國、法國和英國要快很多。

媒體進一步詢問，台灣正從高齡社會邁向超高齡社會，人口紅利也逐漸消退，是否會削弱競爭力；陳美伶回應指出，儘管工作人口比較少，但台灣健保制度和公共衛生政策非常好，現在65歲的資深公民健康狀況要比20年前好很多，政府也開始端出新政策，如勞動部提中高齡就業法，就是希望提高中高齡人口的就業機會。

陳美伶也期許，在政府已提早端出諸多配套之下，台灣競爭力不會因為人口紅利結束而受到影響。（編輯：楊玫寧）1070830

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