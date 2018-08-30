NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命今夏玩樂趣健康醫藥
即時跑馬燈警車遭追撞　三員警受傷幸無大礙廣興國小出奇招　學生數成長三成遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
生活

不想上班！周一「花惹發」蛋糕端上桌　蛋黃哥幫你充電

記者陳致宇／台北報導2018/08/30 16:32
▲全新蛋黃哥主題咖啡廳開幕，從店內標語到餐點名稱，每句話都代表著上班族內心「不想上班」的心聲。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.30）
▲全新蛋黃哥主題咖啡廳開幕，從店內標語到餐點名稱，每句話都代表著上班族內心「不想上班」的心聲。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.30）

上班覺得憂鬱，那就到蛋黃哥秘密基地放空一下吧！業者於三創生活園區開設全新蛋黃哥主題咖啡廳，從店內標語到餐點名稱，每句話都代表著上班族內心「不想上班」的心聲，要用蛋黃哥的懶式風格療癒每個人的心靈。


▲店內以外帶咖啡及餐點為主，另販售限定蛋黃哥周邊商品。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.30）


▲懶萌的蛋黃哥驚喜現身，用懶式風格療癒每個人的心靈。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.30）

蛋黃哥不想上班咖啡廳即日起至 2019 年 2 月 28 日限期營運，以外帶咖啡及餐點為主，另販售限定蛋黃哥周邊商品。業者表示，為表達上班族「不想上班」的心聲，店內裝潢隨意寫上各式各樣不想上班經典語錄，為現代人的忙碌生活增加趣味。


▲「周一花惹發」慕斯蛋糕、被黑掉了蛋塔，餐點名稱都能讓上班族感覺會心一笑。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.30）


▲現烤製作的「老闆我很有料」人形燒，有紅豆麻糬、熔岩巧克力、太妃糖 3 種口味。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.30）


▲「減肥明天再說」霜淇淋，濃郁的雞蛋布丁口味撒上棉花糖，減肥真的只能明天再說。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.30）

販售的咖啡及餐點名稱也相當有創意，像是身負重蛋燒肉堡、不要對我畫大餅 Pizza 、周一花惹發慕斯蛋糕等，都能讓上班族感覺會心一笑；招牌的不想上班拿鐵、好想下班鮮奶茶，則是在熱飲擺上懶萌的蛋黃哥棉花糖，看著蛋黃哥悠哉的漂浮在上面，也是超吸睛。


▲熱飲擺上懶萌的蛋黃哥棉花糖，蛋黃哥漂浮在上面模樣超吸睛。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.30）


▲業者推出「寄得拿咖啡」服務，即使與朋友分隔兩地，也能一起享受偷懶片刻。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.30）

此外，業者推出「寄得拿咖啡」服務，民眾購買飲品後，可利用櫃台上的平板電腦輸入欲贈送的好友資料，蛋黃哥就會幫你發送邀請卡，可憑卡至店內換取飲品，即使與朋友分隔兩地，也能一起享受偷懶片刻。

關鍵字蛋黃哥咖啡主題餐廳不想上班三創下午茶美食
館長領軍！《硬漢部隊》聯賽將開打勞資達初步共識　機師工會暫緩罷工

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan