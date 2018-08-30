不想上班！周一「花惹發」蛋糕端上桌　蛋黃哥幫你充電

▲店內以外帶咖啡及餐點為主，另販售限定蛋黃哥周邊商品。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.30）

上班覺得憂鬱，那就到蛋黃哥秘密基地放空一下吧！業者於三創生活園區開設全新蛋黃哥主題咖啡廳，從店內標語到餐點名稱，每句話都代表著上班族內心「不想上班」的心聲，要用蛋黃哥的懶式風格療癒每個人的心靈。



▲懶萌的蛋黃哥驚喜現身，用懶式風格療癒每個人的心靈。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.30）

蛋黃哥不想上班咖啡廳即日起至 2019 年 2 月 28 日限期營運，以外帶咖啡及餐點為主，另販售限定蛋黃哥周邊商品。業者表示，為表達上班族「不想上班」的心聲，店內裝潢隨意寫上各式各樣不想上班經典語錄，為現代人的忙碌生活增加趣味。



▲「周一花惹發」慕斯蛋糕、被黑掉了蛋塔，餐點名稱都能讓上班族感覺會心一笑。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.30）



▲現烤製作的「老闆我很有料」人形燒，有紅豆麻糬、熔岩巧克力、太妃糖 3 種口味。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.30）



▲「減肥明天再說」霜淇淋，濃郁的雞蛋布丁口味撒上棉花糖，減肥真的只能明天再說。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.30）

販售的咖啡及餐點名稱也相當有創意，像是身負重蛋燒肉堡、不要對我畫大餅 Pizza 、周一花惹發慕斯蛋糕等，都能讓上班族感覺會心一笑；招牌的不想上班拿鐵、好想下班鮮奶茶，則是在熱飲擺上懶萌的蛋黃哥棉花糖，看著蛋黃哥悠哉的漂浮在上面，也是超吸睛。



▲熱飲擺上懶萌的蛋黃哥棉花糖，蛋黃哥漂浮在上面模樣超吸睛。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.30）



▲業者推出「寄得拿咖啡」服務，即使與朋友分隔兩地，也能一起享受偷懶片刻。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.30）

此外，業者推出「寄得拿咖啡」服務，民眾購買飲品後，可利用櫃台上的平板電腦輸入欲贈送的好友資料，蛋黃哥就會幫你發送邀請卡，可憑卡至店內換取飲品，即使與朋友分隔兩地，也能一起享受偷懶片刻。