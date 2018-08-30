士電深耕綠能 強攻電動車與離岸風電

在海外市場布局，施欽倚指出，士電深耕中國大陸和越南等生產據點，加強與日本合作夥伴關係。

談到美中貿易戰影響，士電財務長施欽倚表示，士電在中國大陸布局以內銷市場和東協市場為主，並未直接銷往美國。中國大陸內銷市場應用領域分散，美中貿易戰影響不大。美國訂單可從台灣或越南出口。

在綠能產業布局，施欽倚表示，士電持續開發電動車控制器與馬達等關鍵零配件，深耕風力、太陽能電廠等電力設備。

展望未來成長動能，施欽倚指出，重型機車和電動車、電力監控與診斷、統包案件、節能產品、低壓開關和自動化產業設備將是布局重點。統包案件包括軌道建設與重大電力工程建設。

談到布局台灣離岸風電，士電營運長謝漢章指出，公司扮演供應電力系統的角色，已切入美國風力市場，目前與日系大廠正在洽談合作台灣離岸風電市場，規劃士電在地生產製造。

士電自結今年前7月合併營收141.51億元，較去年同期123.92億元成長14.19%。士電第2季歸屬母公司淨利3.97億元，較第1季3.06億元成長29.7%；上半年稅後淨利7.04億元，較去年同期6.84億元成長2.8%，上半年每股稅後純益1.35元，略優於去年同期EPS 1.31元。

士電主要產品包括電力配電產品、二輪及四輪電裝品等車輛零件產品、自動化設備與零件產品、數位家電產品。主要合作夥伴包括Mitsubishi、Mitsuba、Diamond。

法人表示，士電在電力配電產品主要客戶包括台電、大立光、台積電、鴻海、友達、谷歌等。二輪電裝品持續切入Gogoro電動車供應鏈，未來有機會切入BMW和哈雷等重型機車款。（編輯：郭萍英）1070830