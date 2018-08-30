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萬里蟹品牌7周年　飛天下海拍攝紀錄片

記者蔡琇惠／新北報導2018/08/30 18:12
▲新北市長朱立倫今(30)天出席萬里蟹紀錄片發表會，與拍攝團隊暢談拍片趣事。（圖／新北市農業局提供）
▲新北市長朱立倫今(30)天出席萬里蟹紀錄片發表會，與拍攝團隊暢談拍片趣事。（圖／新北市農業局提供）

新北市政府打響「萬里蟹」品牌知名度，今年邁入第7年，市府特別製作萬里蟹紀錄片，展現當地漁民堅持用蟹籠、不用拖網、圍網，維持海洋生態的故事，市長朱立倫今(30)天親自出席紀錄片發表會，邀請民眾9月21日到龜吼漁港看首映，一睹萬里蟹風情。

新北市農業局邀請曾入圍金鐘獎的導演張緯誌拍攝「萬里蟹」紀錄片，張緯誌為紀錄片進行田野調查時，意外認識補蟹籠耆老許八郎，他不僅僅是當地少數的補蟹籠高手，家人更直接連結到萬里蟹的所有周邊產業，兒子捕蟹、媳婦賣蟹，因此萬里蟹紀錄片以當地耆老許八郎一家為中心，呈現萬里當地漁民、蟹販、餐廳業者及學者共同為萬里蟹品牌打拼的過程。在短短50分鐘影片，鏡頭飛天、下海，將萬里蟹相關的豐富人文與景觀全部拍下。

朱立倫表示，當地漁民不短視近利，以拖網、圍網的方式捕撈，堅持使用最不破壞海洋生態環境的蟹籠方式進行誘捕，市府同仁7年來努力幫萬里蟹品牌化、整合行銷，為地方帶來繁榮及永續經營。

捕蟹船長同時也是中華漁業漁船協會長吳兩成表示，萬里蟹品牌創立前，螃蟹價格容易受到天候影響，價格波動非常大，創了品牌後，螃蟹價格相對穩定，現在螃蟹只要一進港就被搶光了，不用再煩惱回來的螃蟹要賣給誰。

關鍵字朱立倫萬里蟹紀錄片龜吼漁港
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