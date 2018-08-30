萬里蟹品牌7周年　飛天下海拍攝紀錄片

新北市政府打響「萬里蟹」品牌知名度，今年邁入第7年，市府特別製作萬里蟹紀錄片，展現當地漁民堅持用蟹籠、不用拖網、圍網，維持海洋生態的故事，市長朱立倫今(30)天親自出席紀錄片發表會，邀請民眾9月21日到龜吼漁港看首映，一睹萬里蟹風情。

新北市農業局邀請曾入圍金鐘獎的導演張緯誌拍攝「萬里蟹」紀錄片，張緯誌為紀錄片進行田野調查時，意外認識補蟹籠耆老許八郎，他不僅僅是當地少數的補蟹籠高手，家人更直接連結到萬里蟹的所有周邊產業，兒子捕蟹、媳婦賣蟹，因此萬里蟹紀錄片以當地耆老許八郎一家為中心，呈現萬里當地漁民、蟹販、餐廳業者及學者共同為萬里蟹品牌打拼的過程。在短短50分鐘影片，鏡頭飛天、下海，將萬里蟹相關的豐富人文與景觀全部拍下。