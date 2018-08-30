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生活

飯菜分離　吃出營養更健康

生活中心／綜合報導2018/08/30 16:55
▲董氏基金會與國健署、教育部共同呼籲，「飯菜分離」可避免民眾掉入過多油糖鹽的陷阱，也正好對照今（2018）年國健署公告台灣版「我的餐盤」建議比例。（圖／董氏基金會提供）
▲董氏基金會與國健署、教育部共同呼籲，「飯菜分離」可避免民眾掉入過多油糖鹽的陷阱，也正好對照今（2018）年國健署公告台灣版「我的餐盤」建議比例。（圖／董氏基金會提供）

早年台灣一般多為吃飯配菜的分離式吃法，但現代人已漸漸轉變習慣，也常吃「飯菜混合」（主食與主菜混在一起）型態的餐點，例如：滷肉飯、炒飯、炒麵、羹麵、義大利麵、焗飯、燴飯、湯麵等；此類食物的共通點是會將醬料湯汁連同主食一起吃下，易攝取過多油糖鹽與熱量。

這樣的飯菜混合式吃法，似乎也影響現代孩子的用餐行為，董氏基金會實際入校觀察小學營養午餐用餐情況，發現多數孩子盛裝午餐常用「未分隔的便當盒」或「碗公」，讓飯菜吃到後來混在一起，看不出、吃不出是什麼菜餚和味道，還可能會給孩子帶來不良影響，甚至延續至成人。

董氏基金會與國民健康署、教育部共同呼籲，「飯菜分離」可避免民眾掉入過多油糖鹽的陷阱，也正好對照今（2018）年國健署公告台灣版「我的餐盤」建議比例。飯菜分開盛裝，也能利用「每餐飯菜肉體積比221」「飯和蔬菜一樣多、豆魚蛋肉少一半」口訣，達到了解各類食物及均衡比例的概念。

另外，董氏基金會也提醒家長，若現階段無法改變孩子用大碗盛裝餐點的行為，也要建立好的觀念，利用現有的大碗，引導孩子擺盤的能力「飯一邊、菜一邊」，並記得盛裝菜餚時使用漏勺將多餘的湯汁瀝乾，以避免湯汁拌飯。

學校在餐點供應上不用執著於一定要至少供應幾道菜色，只要能符合學生的營養需求、提供多樣化的食材、並運用食材原本的特性、口感及味道，更能吃出美味的一餐，若能同時搭配健康飲食教育的實施，營造良好的用餐氛圍，也能讓孩子除了吃出健康外，也吃出好習慣、好素養。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字飯菜分離我的餐盤董氏基金會國民健康署營養午餐
勞資達初步共識　機師工會暫緩罷工北醫首創　借區塊鏈落實醫療分級

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