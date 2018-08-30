業內專家：中國想在半導體趕上全球 仍需要「長時間」

中國近年來投入大量資金人力，力圖在記憶體晶片產業「彎道超車」，不過產業界人士認為，現階段中國在晶片發展上仍落後全球，需要長時間才有機會追上。

SEMI (國際半導體設備暨材料協會) 中國區總裁居龍 (Lung Chu) 表示，半導體行業已經存在了幾十年，近來出現了更多機會，主要是由於人工智慧及第五代行動網路等新技術出現，預計帶起新一輪的成長。

他指出，自 2014 年，中國政府發布了半導體產業發展指南，希望實現產業的創新與投資。雖然中國已經投入許多發展資金，但他認為，中國還需要很長的時間，才能趕上全球。