蘇貞昌今日登記參選　太太愛相隨

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（30）日在大批民代的陪同下，完成市長參選的登記；蘇貞昌強調，他有當縣長的經驗、當行政院長中央的歷練，希望能用全部的能量，帶領新北市優秀的公務員一起做事。

蘇貞昌表示，每次有重大事情的時候，太太詹秀齡都會陪在身旁，很感謝這一路來太太的支持，也非常感謝團隊大家這麼努力，不只是市長的團隊，包括全體市議員與市議員參選人都非常的努力；希望這是一場優質有水準的選舉，讓新北市民做比較，一比較就知道誰會做事，希望讓會做事衝衝衝，讓新北能夠更新更好。

媒體也關心蘇貞昌接下來的選舉打法，會有甚麼不一樣？蘇貞昌回應，大家可以看到我們的團隊，非常的精彩、有趣，在競選的時候，都能這麼多元、精彩有趣，如果讓我們當選，整個市府團隊跟未來的市政，一定會非常的公平多元、多精彩有趣；也希望民進黨全體的議員、議員參選人都要全壘打，一起為新北市民服務。