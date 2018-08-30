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蘇貞昌今日登記參選　太太愛相隨

記者陳志仁／新北報導2018/08/30 16:39
▲民進黨新北市長參選人蘇貞昌30日在太太詹秀齡的陪同下，前往新北市選委會完成市長參選的登記。（圖／陳志仁攝影，2018.08.30）
▲民進黨新北市長參選人蘇貞昌30日在太太詹秀齡的陪同下，前往新北市選委會完成市長參選的登記。（圖／陳志仁攝影，2018.08.30）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（30）日在大批民代的陪同下，完成市長參選的登記；蘇貞昌強調，他有當縣長的經驗、當行政院長中央的歷練，希望能用全部的能量，帶領新北市優秀的公務員一起做事。

蘇貞昌表示，每次有重大事情的時候，太太詹秀齡都會陪在身旁，很感謝這一路來太太的支持，也非常感謝團隊大家這麼努力，不只是市長的團隊，包括全體市議員與市議員參選人都非常的努力；希望這是一場優質有水準的選舉，讓新北市民做比較，一比較就知道誰會做事，希望讓會做事衝衝衝，讓新北能夠更新更好。

媒體也關心蘇貞昌接下來的選舉打法，會有甚麼不一樣？蘇貞昌回應，大家可以看到我們的團隊，非常的精彩、有趣，在競選的時候，都能這麼多元、精彩有趣，如果讓我們當選，整個市府團隊跟未來的市政，一定會非常的公平多元、多精彩有趣；也希望民進黨全體的議員、議員參選人都要全壘打，一起為新北市民服務。

蘇貞昌指出，他看到新北是全台灣第一大院轄市，有400萬市民、最好的條件，可以成為北台灣1000萬人的舞台，但這些年城市的競爭中，新北市一直被比下去，感嘆新北市不該如此，市民都很無奈，並且期待要改變；蘇貞昌承諾，他參選就是要帶來改變，讓新北變得更新、更好。

蘇貞昌競選團隊也架設有著三個「衝」大字的3D立體背板，不僅讓前來登記參選的蘇貞昌一展氣勢，並為前來打氣的立委、議員、議員參選人，準備大型「會做事」的手舉板；民進黨新北市黨部主委余天說，蘇貞昌在登記前就已在衝衝衝了，非常努力，相信蘇貞昌最後會當選，也希望所有民進黨的議員同志一起加油。

關鍵字蘇貞昌詹秀齡余天新北市長選舉
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