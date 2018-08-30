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生活

戴資穎奪金　運動防護師功不可沒

生活中心／綜合報導2018/08/30 18:00
▲運動防護師須和教練共同維持運動員的訓練強度跟身體恢復間的平衡，避免受傷，維持最佳狀態。（圖／長庚紀念醫院提供）
▲運動防護師須和教練共同維持運動員的訓練強度跟身體恢復間的平衡，避免受傷，維持最佳狀態。（圖／長庚紀念醫院提供）

長庚紀念醫院運動醫學團隊自2014年開始照顧戴資穎，同年底由防護師陳盈璇與她搭配，一舉拿下香港公開賽及超級系列賽年終總決賽冠軍後，便開啟了球員、教練、防護師的勝利方程式。今年亞運小戴勇奪台灣史上首面羽球女單金牌，陳盈璇也相當開心。

陳盈璇表示，這次亞運跟世錦賽時間相當接近，都是今年度很重要的比賽，雖然外界都覺得小戴在8月初世錦賽8強賽中斷了31連勝紀錄很可惜，但這或許並不是一件壞事，因為小戴的心態穩定，心情並不會受輸球影響，反而經過這場比賽，無形中減輕了不少面對亞運的壓力。

小戴從南京世錦賽回台之後，陳盈璇特地於賽前1周南下左訓中心協助小戴日常訓練。根據以往合作的經驗，陳盈璇了解這類綜合型運動賽，因為到達當地後，往往都還需要幾天的調適，所以出國前的訓練會有一定的強度，在這關鍵時刻更要謹慎，必須和教練一起維持小戴的訓練強度跟身體恢復間的平衡，避免受傷，幫助她保持最佳狀態。

陳盈璇陪著小戴征戰每場比賽，包含賽前準備工作及熱身運動、賽後媒體訪問及收操伸展，這幾年與教練賴建誠3人之間形成固定的模式，是多場比賽累積下來的默契。出國比賽期間，陳盈璇每天會視當天訓練或比賽狀況，替小戴進行1至3小時的治療或放鬆處理，也會陪小戴聊天、吃飯、看診、做核心、縫褲子等，2人的好情誼和充份的信任不言而喻。

這次亞運賽會期間，小戴的狀態調整得不錯，沒有因為疼痛找醫師報到，陳盈璇認為這真正達到了運動防護師「預防和照護」的目的，她非常感謝小戴，因為以前防護員在台灣比較不受重視，現在可以被大家看到，也讓愈來愈多人知道運動防護的重要性。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字戴資穎羽球亞運運動防護師陳盈璇
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