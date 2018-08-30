戴資穎奪金　運動防護師功不可沒

陳盈璇表示，這次亞運跟世錦賽時間相當接近，都是今年度很重要的比賽，雖然外界都覺得小戴在8月初世錦賽8強賽中斷了31連勝紀錄很可惜，但這或許並不是一件壞事，因為小戴的心態穩定，心情並不會受輸球影響，反而經過這場比賽，無形中減輕了不少面對亞運的壓力。

長庚紀念醫院運動醫學團隊自2014年開始照顧戴資穎，同年底由防護師陳盈璇與她搭配，一舉拿下香港公開賽及超級系列賽年終總決賽冠軍後，便開啟了球員、教練、防護師的勝利方程式。今年亞運小戴勇奪台灣史上首面羽球女單金牌，陳盈璇也相當開心。

小戴從南京世錦賽回台之後，陳盈璇特地於賽前1周南下左訓中心協助小戴日常訓練。根據以往合作的經驗，陳盈璇了解這類綜合型運動賽，因為到達當地後，往往都還需要幾天的調適，所以出國前的訓練會有一定的強度，在這關鍵時刻更要謹慎，必須和教練一起維持小戴的訓練強度跟身體恢復間的平衡，避免受傷，幫助她保持最佳狀態。

陳盈璇陪著小戴征戰每場比賽，包含賽前準備工作及熱身運動、賽後媒體訪問及收操伸展，這幾年與教練賴建誠3人之間形成固定的模式，是多場比賽累積下來的默契。出國比賽期間，陳盈璇每天會視當天訓練或比賽狀況，替小戴進行1至3小時的治療或放鬆處理，也會陪小戴聊天、吃飯、看診、做核心、縫褲子等，2人的好情誼和充份的信任不言而喻。

這次亞運賽會期間，小戴的狀態調整得不錯，沒有因為疼痛找醫師報到，陳盈璇認為這真正達到了運動防護師「預防和照護」的目的，她非常感謝小戴，因為以前防護員在台灣比較不受重視，現在可以被大家看到，也讓愈來愈多人知道運動防護的重要性。