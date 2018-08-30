圖／金鐘女配「三點全露」玩SM　變態性虐大膽嘗試

2018「高雄拍」短片計畫，獻上《小死亡》、《四十四隻石獅子》、《鋼琴課》、《情色小說》、《媽媽桌球》、《阿嬤的放屁車》、《再會！方舟》、《雁雁》等作品。其中金馬影后桂綸鎂首度以監製身分面世的《小死亡》，相當引人注目，該片探究中年婦女在親情、家庭責任間與自我理想實現的幽微拉扯，由陸弈靜演出被生活壓抑到喘不過氣來的清潔婦，而她平凡的生命中撞見一次次的「意外」，也燃起她在沉悶陰鬱間的出口。

以打造「台灣短片基地」自詡，創造台灣短片新浪潮的高雄電影節，除了策辦全台最大、亞洲第二的國際短片競賽，連續六年更以短片品牌「高雄拍」短片計畫，廣邀台灣新銳導演以及名導投入短片創作，今年更有7部「高雄拍」短片，將於雄影世界首映。



▲桂綸鎂監製的《小死亡》，由陸弈靜主演。（圖／雄影，2018.08.30）

而《五星級魚干女》導演林孝謙一改療癒系風格，挑戰台灣超禁忌情慾電影《情色小說》，令人咋舌。該片也是資深戲劇指導、金鐘最佳女配角黃采儀，從影以來最大膽的演出，片中她飾演才華盡失的女作家，被影子寫手王可元以「性愛交易」利誘為她創作新書，片中的性愛情節寫實而殘酷，性虐遊戲大膽迷茫，甚至被繩缚與塑膠袋套頭，異色情節憾人不已。

黃采儀表示「性愛就像武打片」，好險自己為戲先做體能訓練，不然一定撐不住；拍片老經驗的她，直說看到性愛道具時還倒吸一口氣，電影有幕她必須「戴口球」的場景，上戲時讓她心理預備崩盤，整天拍攝「讓她快不行了」。導演林孝謙則透露，在幾場難以防護的場景，提議黃采儀直接三點全露拍攝，她也毫不扭捏，讓他十分感動。



▲《情色小說》性虐遊戲大膽。（圖／雄影，2018.08.30）

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