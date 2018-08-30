NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家金視獎金視大小事色區
即時跑馬燈警車遭追撞　三員警受傷幸無大礙廣興國小出奇招　學生數成長三成遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
娛樂

圖／金鐘女配「三點全露」玩SM　變態性虐大膽嘗試

記者翁新涵╱台北報導2018/08/30 16:55
▲黃采儀（前）主演《情色小說》。（圖／雄影，2018.08.30）
▲黃采儀（前）主演《情色小說》。（圖／雄影，2018.08.30）

以打造「台灣短片基地」自詡，創造台灣短片新浪潮的高雄電影節，除了策辦全台最大、亞洲第二的國際短片競賽，連續六年更以短片品牌「高雄拍」短片計畫，廣邀台灣新銳導演以及名導投入短片創作，今年更有7部「高雄拍」短片，將於雄影世界首映。

2018「高雄拍」短片計畫，獻上《小死亡》、《四十四隻石獅子》、《鋼琴課》、《情色小說》、《媽媽桌球》、《阿嬤的放屁車》、《再會！方舟》、《雁雁》等作品。其中金馬影后桂綸鎂首度以監製身分面世的《小死亡》，相當引人注目，該片探究中年婦女在親情、家庭責任間與自我理想實現的幽微拉扯，由陸弈靜演出被生活壓抑到喘不過氣來的清潔婦，而她平凡的生命中撞見一次次的「意外」，也燃起她在沉悶陰鬱間的出口。


▲桂綸鎂監製的《小死亡》，由陸弈靜主演。（圖／雄影，2018.08.30）

而《五星級魚干女》導演林孝謙一改療癒系風格，挑戰台灣超禁忌情慾電影《情色小說》，令人咋舌。該片也是資深戲劇指導、金鐘最佳女配角黃采儀，從影以來最大膽的演出，片中她飾演才華盡失的女作家，被影子寫手王可元以「性愛交易」利誘為她創作新書，片中的性愛情節寫實而殘酷，性虐遊戲大膽迷茫，甚至被繩缚與塑膠袋套頭，異色情節憾人不已。

黃采儀表示「性愛就像武打片」，好險自己為戲先做體能訓練，不然一定撐不住；拍片老經驗的她，直說看到性愛道具時還倒吸一口氣，電影有幕她必須「戴口球」的場景，上戲時讓她心理預備崩盤，整天拍攝「讓她快不行了」。導演林孝謙則透露，在幾場難以防護的場景，提議黃采儀直接三點全露拍攝，她也毫不扭捏，讓他十分感動。


▲《情色小說》性虐遊戲大膽。（圖／雄影，2018.08.30）

 

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！※

關鍵字高雄電影節高雄拍情色小說小死亡桂綸鎂
認定「有進去」　胡睿兒性侵起訴影／主唱：搖滾樂最大殺手是女人！

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan