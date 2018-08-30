泰國台灣高等教育展 台27大學參與

（中央社記者陳至中台北30日電）教育部今天起在泰國曼谷舉辦「2018年泰國台灣高等教育展」，台灣共有27所大學參與，希望能招收更多泰國學生來台就學。

教育部國際及兩岸教育司長畢祖安表示，泰國於2016年通過，要在20年內投入340億泰銖，培養1萬2290位博士研究員，著重領域包括智慧電子用品、醫療及健康觀光、農業及生化科技、食品、工業機器人等。台灣則推動「新南向政策」及產業創新。

畢祖安表示，台灣近年重視校園的國際化，而泰國政府對高等教育深具遠見，雙方可藉由高等教育展，擴大雙邊互動對話，拓展更多元的交流機會。