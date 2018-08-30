NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈警車遭追撞　三員警受傷幸無大礙廣興國小出奇招　學生數成長三成遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

泰國台灣高等教育展 台27大學參與

中央社2018/08/30 16:17
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者陳至中台北30日電）教育部今天起在泰國曼谷舉辦「2018年泰國台灣高等教育展」，台灣共有27所大學參與，希望能招收更多泰國學生來台就學。

教育部國際及兩岸教育司長畢祖安表示，泰國於2016年通過，要在20年內投入340億泰銖，培養1萬2290位博士研究員，著重領域包括智慧電子用品、醫療及健康觀光、農業及生化科技、食品、工業機器人等。台灣則推動「新南向政策」及產業創新。

畢祖安表示，台灣近年重視校園的國際化，而泰國政府對高等教育深具遠見，雙方可藉由高等教育展，擴大雙邊互動對話，拓展更多元的交流機會。

根據教育部106年的統計，在台境外學生共11萬7970人，占在學學生總人數的9.3%，其中來自新南向國家約4萬人，人數最多的依序是馬來西亞、越南、印尼，泰國則居第4，但較前一年成長2成。

教育部近年配合「新南向計畫」，積極吸引泰國學生來台，107學年度提供泰國學生的「台灣獎學金」名額為15名，並新設立「新南向培英專案」，獎補助包括泰國在內的東南亞及南亞國家大學講師來台攻讀碩、博士學位。此外，也辦理「外國學生產學合作專班」等技術專班，預定招收475位泰國學生。（編輯：張芷瑄）1070830

宏達電推新機U12 Lif...台灣形象展曼谷登場 創造台...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan