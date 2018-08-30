泰國台灣高等教育展 台27大學參與

（中央社記者陳至中台北30日電）教育部今天起在泰國曼谷舉辦「2018年泰國台灣高等教育展」，台灣共有27所大學參與，希望能招收更多泰國學生來台就學。
教育部國際及兩岸教育司長畢祖安表示，泰國於2016年通過，要在20年內投入340億泰銖，培養1萬2290位博士研究員，著重領域包括智慧電子用品、醫療及健康觀光、農業及生化科技、食品、工業機器人等。台灣則推動「新南向政策」及產業創新。
畢祖安表示，台灣近年重視校園的國際化，而泰國政府對高等教育深具遠見，雙方可藉由高等教育展，擴大雙邊互動對話，拓展更多元的交流機會。
根據教育部106年的統計，在台境外學生共11萬7970人，占在學學生總人數的9.3%，其中來自新南向國家約4萬人，人數最多的依序是馬來西亞、越南、印尼，泰國則居第4，但較前一年成長2成。
教育部近年配合「新南向計畫」，積極吸引泰國學生來台，107學年度提供泰國學生的「台灣獎學金」名額為15名，並新設立「新南向培英專案」，獎補助包括泰國在內的東南亞及南亞國家大學講師來台攻讀碩、博士學位。此外，也辦理「外國學生產學合作專班」等技術專班，預定招收475位泰國學生。（編輯：張芷瑄）1070830