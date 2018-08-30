全球麻疹風暴　前往疫區先打疫苗

台大醫院感染科教授黃立民表示，這幾年來全球麻疹疫情蠢蠢欲動，似乎有再起趨勢，除了東南亞、中國大陸等地，連日本、歐洲等先進國家罹病人數均較往年增加許多。疾管署資料顯示，歐洲2018年上半年麻疹病例累計逾41000人，高於近10年中任何1年的總數，其中又以烏克蘭最為嚴重，超過23000例，其次為塞爾維亞逾5000例，法國、希臘、義大利、俄羅斯、喬治亞等國，也都超過上千例。

麻疹的傳染力超強，歐洲許多國家紛紛傳出麻疹疫情，疾病管制署副署長羅一鈞提醒，國人最近如欲至流行疫區出遊、洽公，最好在出國前2周安排接受評估，施打麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。

由於俄羅斯、喬治亞等2國近期病例數激增，羅一鈞表示，基於當地感染風險增加，疾管署即日起，建議提升這2個國家麻疹旅遊疫情至第一級警戒。事實上，被列為第一級警戒的國家還包括印度、印尼、菲律賓、中國大陸、泰國、哈薩克、剛果民主共和國、幾內亞、獅子山及奈及利亞等，羅一鈞說明，目前共有19國旅遊疫情建議列入第一級警戒。

在國內疫情方面，今年累計31例麻疹病例，其中12例為境外移入病例，感染國家以泰國等東南亞國家為主；19例為國內感染，其中16例為5月因境外移入病例所引發的群聚疫情。羅一鈞指出，預防麻疹最有效的方法為接種MMR疫苗，民眾應該依照幼兒常規疫苗接種時程，在幼兒滿1歲時，就可施打第一劑MMR疫苗接種，至於未滿1歲或未接種疫苗的幼兒，就不建議至流行疫區。

黃立民則認為，寶寶抵抗力不好，如出生未滿6個月，不建議出國、出遊。6個月以上、未滿1歲的嬰兒，則建議在出發前2周，自費接種一劑MMR疫苗。

返國後，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等麻疹疑似症狀，務必戴上口罩，儘速就醫，並告知醫師旅遊史。