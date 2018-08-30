NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命今夏玩樂趣健康醫藥
即時跑馬燈自來水公司與印尼水廠　簽備忘錄酒駕幕後黑手是他？林冠勳：不能說遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
生活

全球麻疹風暴　前往疫區先打疫苗

生活中心／綜合報導2018/08/30 19:00
▲麻疹的傳染力超強，歐洲許多國家紛紛傳出麻疹疫情，疾病管制署副署長羅一鈞提醒，國人最近如欲至流行疫區出遊、洽公，最好在出國前2周安排接受評估。（圖／ingimage）
▲麻疹的傳染力超強，歐洲許多國家紛紛傳出麻疹疫情，疾病管制署副署長羅一鈞提醒，國人最近如欲至流行疫區出遊、洽公，最好在出國前2周安排接受評估。（圖／ingimage）

麻疹的傳染力超強，歐洲許多國家紛紛傳出麻疹疫情，疾病管制署副署長羅一鈞提醒，國人最近如欲至流行疫區出遊、洽公，最好在出國前2周安排接受評估，施打麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。

台大醫院感染科教授黃立民表示，這幾年來全球麻疹疫情蠢蠢欲動，似乎有再起趨勢，除了東南亞、中國大陸等地，連日本、歐洲等先進國家罹病人數均較往年增加許多。疾管署資料顯示，歐洲2018年上半年麻疹病例累計逾41000人，高於近10年中任何1年的總數，其中又以烏克蘭最為嚴重，超過23000例，其次為塞爾維亞逾5000例，法國、希臘、義大利、俄羅斯、喬治亞等國，也都超過上千例。

由於俄羅斯、喬治亞等2國近期病例數激增，羅一鈞表示，基於當地感染風險增加，疾管署即日起，建議提升這2個國家麻疹旅遊疫情至第一級警戒。事實上，被列為第一級警戒的國家還包括印度、印尼、菲律賓、中國大陸、泰國、哈薩克、剛果民主共和國、幾內亞、獅子山及奈及利亞等，羅一鈞說明，目前共有19國旅遊疫情建議列入第一級警戒。

在國內疫情方面，今年累計31例麻疹病例，其中12例為境外移入病例，感染國家以泰國等東南亞國家為主；19例為國內感染，其中16例為5月因境外移入病例所引發的群聚疫情。羅一鈞指出，預防麻疹最有效的方法為接種MMR疫苗，民眾應該依照幼兒常規疫苗接種時程，在幼兒滿1歲時，就可施打第一劑MMR疫苗接種，至於未滿1歲或未接種疫苗的幼兒，就不建議至流行疫區。

黃立民則認為，寶寶抵抗力不好，如出生未滿6個月，不建議出國、出遊。6個月以上、未滿1歲的嬰兒，則建議在出發前2周，自費接種一劑MMR疫苗。

返國後，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等麻疹疑似症狀，務必戴上口罩，儘速就醫，並告知醫師旅遊史。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字mmr疫苗麻疹發燒
付錢出國玩　她看清自私男友怒放生HTC U12系列中價機登場

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan