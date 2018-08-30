危機解除！華航、長榮與機師達成共識　工會暫緩罷工行動

以華航、長榮機師為主要成員的桃園市機師職業工會，日前宣布取得合法罷工權，且不排除在中秋假期發動罷工。經過多次與資方協商，今（ 30 ）日工會宣布，勞資雙方已達成初步「核心訴求」共識，其餘訴求須於 1 年內協商完成，協商期間暫緩罷工。

桃園市機師職業工會表示，勞資雙方在桃園市政府勞動局的協助與主持下，各別歷經了 4 次密集協商。今日與華航、長榮達成初步的「核心訴求」共識，其餘雙方尚未有足夠時間取得共識的訴求部分，將有一年的協商期，在此協商期間暫緩爭議行為的行使，意即在 1 年內不會進行罷工。