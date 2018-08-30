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危機解除！華航、長榮與機師達成共識　工會暫緩罷工行動

記者陳致宇／台北報導2018/08/30 16:48
▲桃園市機師職業工會今（ 30 ）日宣布，勞資雙方已達成初步「核心訴求」共識，將暫緩爭議行為的行使，意為在 1 年內不會進行罷工。（圖／記者陳致宇攝,2018.8.7）
▲桃園市機師職業工會今（ 30 ）日宣布，勞資雙方已達成初步「核心訴求」共識，將暫緩爭議行為的行使，意為在 1 年內不會進行罷工。（圖／記者陳致宇攝,2018.8.7）

以華航、長榮機師為主要成員的桃園市機師職業工會，日前宣布取得合法罷工權，且不排除在中秋假期發動罷工。經過多次與資方協商，今（ 30 ）日工會宣布，勞資雙方已達成初步「核心訴求」共識，其餘訴求須於 1 年內協商完成，協商期間暫緩罷工。

桃園市機師職業工會表示，勞資雙方在桃園市政府勞動局的協助與主持下，各別歷經了 4 次密集協商。今日與華航、長榮達成初步的「核心訴求」共識，其餘雙方尚未有足夠時間取得共識的訴求部分，將有一年的協商期，在此協商期間暫緩爭議行為的行使，意即在 1 年內不會進行罷工。

工會說明，華航同意將 FOQA （ Flight Operations Quality Assurance ）飛行數據監控使用原則進行調整，以及對片面勞動條件之變更進行明確限制；長榮則同意調降最低服務年限，自訓機師由 15 年改為 10 年，部分航班也會進行勞務條件調整，以及在惡劣天候授權機長有權延誤或取消的權限。

至於其他未取得共識的訴求，工會要求，須於 2019 年 9 月底前完成，否則將依法保有合法發動爭議行為的權利；期間若有其他訴求，且爭議經調解不成立，雙方同意合意仲裁；若所有訴求勞資雙方均達成協議，除不當勞動行為外，依團體協約法，工會 3 年內不進行爭議行為。

關鍵字機師罷工工會長榮華航協商中秋
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