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登革熱案例全台最多　中市府：全面防堵不用恐慌

記者柳榮俊／台中報導2018/08/30 17:49
▲登革熱疫情，台中市藍營議員指出，台中25例最多，已經超越新北（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.30)
▲登革熱疫情，台中市藍營議員指出，台中25例最多，已經超越新北（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.30)

衛福部疾管署昨29日已宣布，全台共有55例登革熱本土的確診個案。國民黨台中市議員今(30)日在市議會舉行記者會指出，台中25例最多，已經超越新北，成為全台灣案例最多的城市，市府的「防疫線」潰堤。綠營議員呼籲，不要輕忽，免得疫情難以控制。台中市政府表示，市府持續落實各項登革熱防治機制，防治中心也密切開會，與中央保持聯繫，並有各專家進駐，全面防堵疫情擴散；請民眾不用恐慌，也請議員與市府一起努力，宣導民眾勤加清除積水容器，讓全國性的登革熱疫情有效降低。

議員蘇柏興說，大里東昇里「開心農場」從8月20日確診出登革熱病例，至今已經超過一周，但市府衛生局和環保局祭出噴藥等措施，並未控制疫情，反而愈演愈烈，顯見防疫措施大有問題。

楊正中議員則拿出手機，秀出市府發的宣傳指台中市的登革熱疫情不嚴重，如果散發不實謠言有罰責。他痛批林佳龍市府團隊淪為選舉機器，不管疫情，還發宣傳聲稱疫情不嚴重，荒唐至極。


▲綠營議員呼籲，不要輕忽，免得疫情難以控制（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.30)

民進黨議員邱素貞今在議會業務質詢時說，登革熱病例不斷增加，讓市民人心惶惶；除了大里開心農場外，內新市場也傳出疫情，市場人來人往，如果爆發疫情將一發不可收拾，市府要加強防疫工作。

陳淑華議員表示，她上星期曾提議要求市府必須提升登革熱的防疫等級，這是絕不能輕忽的事情，過去台南、高雄就是因為輕忽疫情，造成不可收拾的局面，市府一定要在疫情爆發之前，做好各項防治工作，要將防疫視同作戰

衛生局表示，截至8月29日，市府已送出73例送檢，經疾管署確認有25例為確診病例，其中23例屬同一波群聚感染，多來自大里區的開心農場、內新市場，因此擁有良好的控制區，由於病媒蚊的潛伏期最長會到14天，市府積極送檢疑似案例，所以確診案例可能會陸續出來，請民眾不用恐慌。

衛生局指出，最近網路謠傳登革熱病例只要病毒造成全身出血，死亡率「達50~95%」，此為嚴重不實資訊，其實，典型登革熱致死率低於1%，登革出血熱只要早期診斷並加以適當治療，死亡率也低於1%。而依據傳染病防治法規定，散布傳染病疫情謠言恐有觸法疑慮，因此，市府有義務、也有必要說明，讓市民獲取正確資訊。

市長林佳龍日前也召開登革熱防治中心會議，與中央疾管署一同並肩作戰，以「迅速、落實、重覆」三大關鍵對抗疫情，市府目前已累計動員人力2萬2,308人次，孳生源清除數5萬7,254個。

關鍵字登革熱開心農場內新市場病媒蚊
校園持續淹水　 國軍官兵協助復原種蓮霧有保險　屏東縣全台首創

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