註生娘娘陳寶珠 開設門診助偏鄉婦女

專長男女不孕症、試管嬰兒、人工授精、一般產科、婦科的陳寶珠指出，花蓮慈濟醫院門診裡，不孕症、一般婦科的病人，有20%來自玉里鎮以南甚至台東縣。

以往花東民眾若遇婦科問題，得到花蓮市、台東市就醫解決；而求子心切的夫妻們，必須前往台北或高雄求醫。花蓮慈濟醫院在2010年通過人工生殖機構審核，解決不少東部不孕夫妻的「做人」困擾。

（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）花蓮慈濟醫院生殖內分泌科及人工生殖協助試管嬰兒中心主任陳寶珠被稱「註生娘娘」，有感於花東偏鄉醫療缺乏，尤其婦產科情形更嚴重，9月起每週五在關山慈濟醫院開設門診。

尤其是不孕症者，療程從排卵期開始，必須密集往返醫院接受追蹤及治療。一個月最少3次，3次後還得補黃體素，追蹤濾泡等，一個月後不管是否懷孕，至少須再回診3到4次追蹤，確定懷孕時，每星期得回診一次，直到滿兩個月，胎盤安全才能不用頻繁回診。

陳寶珠說，一般婦科的病人，有些小手術在門診就可以進行，像是子宮頸息肉幾乎不用進開刀房就能解決問題，但病患還是得花費3小時的車程看診。

看到病人為求醫須往返奔波，讓陳寶珠心生不捨，她說，「我希望我的病人不用那麼累，不用為了看診全家都動員，一起等待看診。」從9月開始她將到關山慈濟醫院開設門診，每週五下午服務病患，讓需要看診的台東民眾就醫更便利，縮短花蓮到台東2小時多的車程。（編輯：吳佳穎）1070830