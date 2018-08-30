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毒嫌晝伏夜出　警攔截查獲毒加啡包及愷他命

記者鄧力軍／台中報導2018/08/30 19:42
▲曾姓毒嫌被中市警五分局警方盯上，起出毒咖啡及愷他命毒品（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.08.30)
▲曾姓毒嫌被中市警五分局警方盯上，起出毒咖啡及愷他命毒品（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.08.30)

台中市警五分局青春專案擴大偵辦一宗毒品案，日前鎖定一名年僅20歲的曾姓藥腳，經跟監埋伏後趁其下午外出時，於祟德路段對其攔查盤檢，曾男面對突如其來的狀況緊張得直發抖，原來曾嫌身上的確藏帶多包毒品，主動乖乖交出3包毒咖啡及1包愷他命，警訊後依毒品危害防治條例送辦。

警方執行青春專案及安居專案查獲多起毒品交易案，第五警分局松安派出所持續擴大追查一件毒品案時，巡佐邱勝志、警員尤嘯峰、林敬皓鎖定一名20歲曾姓藥腳後，監控其行蹤與作息，而曾嫌晝伏夜出，出入PUB及夜店等場所，行蹤飄浮不定。

辦案員警日前發現曾嫌下午即外出，可能有毒品交易，即於祟德路段對其盤查，曾男神色緊張吱唔其詞，知道自己身上藏毒法網難逃，在右邊口袋內取出3包咖啡包（分別為11.66、11.09、11.76公克）與愷他命夾鏈袋1包0.96公克，全案依違反毒品危害防制條例罪移送偵辦。


 

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關鍵字毒品愷他命毒咖啡青春專案第五分局松安派出所
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