毒嫌晝伏夜出　警攔截查獲毒加啡包及愷他命

台中市警五分局青春專案擴大偵辦一宗毒品案，日前鎖定一名年僅20歲的曾姓藥腳，經跟監埋伏後趁其下午外出時，於祟德路段對其攔查盤檢，曾男面對突如其來的狀況緊張得直發抖，原來曾嫌身上的確藏帶多包毒品，主動乖乖交出3包毒咖啡及1包愷他命，警訊後依毒品危害防治條例送辦。

警方執行青春專案及安居專案查獲多起毒品交易案，第五警分局松安派出所持續擴大追查一件毒品案時，巡佐邱勝志、警員尤嘯峰、林敬皓鎖定一名20歲曾姓藥腳後，監控其行蹤與作息，而曾嫌晝伏夜出，出入PUB及夜店等場所，行蹤飄浮不定。