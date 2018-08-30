美議員為新疆人權出頭 北京恐拿貿易戰當擋箭牌

「華爾街日報」（WSJ）報導， 這兩家公司是杭州海康威視數字技術股份有限公司和浙江大華技術股份有限公司，這兩家公司是全球數一數二大的影像監控設備製造商。兩家公司在新疆和美國都有大量業務，美國最近過關的國防授權法，禁止美國軍方向這兩家公司採購設備。

美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）與另外16名來自兩黨的國會議員今天致函國務卿蓬佩奧（MikePompeo）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin），要求制裁7名中國官員和兩家製造監控設備的企業。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國一群國會議員敦促川普政府為大批新疆穆斯林關在拘留營一事槓上北京，要求對中國有關高層祭出旅行和金融制裁，但有專家認為成效恐不彰，北京可能拿美中貿易戰當擋箭牌。

報導說，新疆黨委書記陳全國過去一年來大肆擴大拘留計畫，從原本鎖定宗教極端分子到現在擴及一般的維吾爾族人。維吾爾族大多是穆斯林。

這封美國國會議員連署信中指出，針對中國拘留多達100萬名維吾爾族和其他穆斯林的行徑，「須做出強硬、針對性的全球性回應」。「對於（新疆）所發生的一切，任何涉及的中國官員或企業共犯都不應進入美國或從美國金融體系中獲利。」

信中敦促川普政府根據「全球馬尼次基法」（Global Magnitsky Act）祭出制裁。此法的命名是紀念俄羅斯律師馬尼次基（Sergei Magnitsky），他因踢爆政府貪腐情事而被俄國監禁，2009年在獄中過世。

美國可依「全球馬尼次基法」制裁那些涉及大規模侵犯人權或犯下大宗貪腐案的外籍人士，包括凍結資產和禁止入境。

儘管國會信函有時會被國務院形式上的回應打發，曾負責中國人權議題的前國務院職員史坦（Todd Stein）說，這封信的訴求有望達陣，因為國務院內部官員正推動與新疆有關的行動。「若新疆現況導致馬尼次基制裁出現，也不會讓人意外。」

不過部分專家認為馬尼次基制裁措施恐怕成效不彰。雪梨大學歷史學家布羅菲（David Brophy）表示，目前不清楚新疆官員是否有金額龐大的海外銀行帳戶，有的話推出這類制裁才有價值。

他說，馬尼次基制裁措施原本設計目的是針對握有大量海外財富的俄國官員。

他也表示，北京可能以美中持續打貿易戰當擋箭牌，不理會美方為了新疆議題單方面施壓。他說：「將反對新疆政策描述成限制中國經濟發展和政治崛起，對中國來說非常容易。」

中國最近幾個月曾拒絕西方國家政府進入新疆拘留營的要求。（譯者：盧映孜/核稿：陳政一）1070830