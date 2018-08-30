非洲豬瘟恐傳台？病原可活1000天　林聰賢：加強防疫

聯合國糧農組織（FAO）先前曾警告，大陸的非洲豬瘟疫情隨時可能散布全世界，農委會動植物防檢局局長馮海東說明，由於此疫情尚無藥方能解決，豬隻一旦染病，就只能全面撲殺銷毀，讓畜牧業者十分緊張，目前要盡快加強民眾對疾病的辨識與自主管理能力，才能在擴散之前搶先一步動作。

由於非洲豬瘟疫情肆虐，8月以來，大陸遼寧、河南、江蘇、浙江4省，先後發生疫情，這是非洲豬瘟首次傳入大陸，由於鄰近地理位置，大陸也是國人常去的旅遊地點之一，擔心豬瘟疫情引入國內，農委會目前已著手布局，主委林聰賢認為，在冷凍的肉品中，病原體可存活1,000天，因此在入關時就要加強檢疫。

由於非洲豬瘟目前尚未擴散至台灣，且預防勝於治療，馮海東也提到，國人到大陸旅遊洽公，電信業者會提醒不要接近農場，且不要攜帶肉類製品回台，而飛機航班的廚餘也可能成為傳染途徑，雖然豬瘟不會傳染給人，但廚餘中有機會含有生肉，若是成為豬隻的飼料就可能集體得病，為了避免豬瘟，目前已有許多國家不使用廚餘養豬，但廚餘的再利用還要再想辦法。



▲農委會主委林聰賢與媒體茶敘時提到，小三通等管道容易造成非洲豬瘟擴散，應加強防疫。（圖／記者陳俐穎攝 , 2018.08.30）

林聰賢也提到，由於台灣與大陸間還有小三通的交流管道，要更加加強邊境管理，各港口也要加強布局。馮海東認為，小三通的規範雖然與各機場出入關的檢疫規定相同，但由於旅客往來頻繁，從此管道傳入台灣的可能性十分高。對於傳入途徑，他認為，走私是最無法管理，目前已通知海巡加強巡查，希望做到滴水不漏。

馮海東認為，這次水患死亡豬隻大概一萬多頭，數量並不多，清潔消毒之後送到化製場，成為安全可再利用的飼料或肥料，但若爆發大規模豬瘟，一次幾十萬頭的死亡豬隻，在處理上會形成大麻煩，過去發生時，是採取大規模掩埋的方式，但他也坦言，目前已經很難找到這樣的土地，避免疫情爆發為首要目標。