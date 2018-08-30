影／搖滾樂最大的殺手是女人！　這個主唱好敢講

電影《搖滾樂殺人事件》發布幕後花絮「搖滾樂最大的殺手就是女人！」篇，講述片中三位女演員林辰唏、李亦捷、姚愛寗，扮演重要的關鍵角色，她們既是成員間的潤滑劑、樂團的幕後推手，更在不知不覺間打破了團員間的和諧，成也女人、敗也女人，「八十八顆芭樂籽」主唱李奇明（阿強）更笑說：「搖滾樂最大的殺手就是女人！」
林辰唏在片中飾演的愛莉絲，反差非常大，挑戰從一個純情學生妹躍成叛逆搖滾女孩；Lulu（李亦捷飾演）默默守候著獨裁者樂團，對魔神仔（楊大正飾演）更是一片癡情，願意犧牲自己成就樂團的完整。姚愛寗演出殺人犯的女兒娃娃，性格壓抑、怨恨著令她背負殺人犯女兒罪名的父親，卻也潛移默化走上爸爸最愛的音樂之路。
事實上，《搖滾樂殺人事件》也是林辰唏在現實生活中當媽媽後的首部作品，她笑說自己對別人總是愛理不理，因此最難的是演純情妹。電影花絮中林辰唏更大爆亦捷的料：「我記得你有說過（楊大正）很好親，跟我說他很會舌吻。」李亦捷則大力澄清：「沒有！妳亂爆料。」問及楊大正獻出銀幕初吻戲，老婆知道嗎？楊大正表示：「希望這段先不要剪進去，我再找良辰吉時跟她解釋一下。」
▲楊大正的銀幕初吻獻給李亦捷（右）。（圖／星泰娛樂，2018.08.30）
因電影中李亦捷是在酒吧上班，開拍前李亦捷要求自己到酒吧實習，並請調酒師教學作足功課。辰唏於電影開拍前，更提出演員們一起去聽大正或是阿強的表演，除了有大家一起聽搖滾樂的感受外，更藉由看表演的私下相處更了解彼此。
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