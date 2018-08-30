影／搖滾樂最大的殺手是女人！　這個主唱好敢講

電影《搖滾樂殺人事件》發布幕後花絮「搖滾樂最大的殺手就是女人！」篇，講述片中三位女演員林辰唏、李亦捷、姚愛寗，扮演重要的關鍵角色，她們既是成員間的潤滑劑、樂團的幕後推手，更在不知不覺間打破了團員間的和諧，成也女人、敗也女人，「八十八顆芭樂籽」主唱李奇明（阿強）更笑說：「搖滾樂最大的殺手就是女人！」

林辰唏在片中飾演的愛莉絲，反差非常大，挑戰從一個純情學生妹躍成叛逆搖滾女孩；Lulu（李亦捷飾演）默默守候著獨裁者樂團，對魔神仔（楊大正飾演）更是一片癡情，願意犧牲自己成就樂團的完整。姚愛寗演出殺人犯的女兒娃娃，性格壓抑、怨恨著令她背負殺人犯女兒罪名的父親，卻也潛移默化走上爸爸最愛的音樂之路。