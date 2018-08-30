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中央社

台水攜手印尼3自來水業者 改善泗水用水品質

中央社2018/08/30 16:46
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北30日電）台水公司今天與印尼東爪哇省3家自來水廠簽署合作意向書，將台灣水處理及配水工程技術導入泗水縣自來水建設案，並將建設淨水廠示範區，展現台灣水務工程軟硬體實力。

台水公司29日至31日在高雄展覽館舉辦2018亞洲漏控會議，邀請日本、歐美、東南亞各國產官學專家，進行漏水防治領域國際研討會。印尼東爪哇省水務機關首長及3家自來水廠PASURUAN、MOJOKERTO、MALANG代表都到場參與。

台水發布新聞稿表示，與會的3家業者分別與台水簽署合作意向書，希望在水處理技術及配水設施上共同合作，並期望藉由台灣自來水技術與經驗，改善東爪哇省用水品質，為東爪哇省泗水縣自來水建設案引進台灣水處理及配水工程技術。

台水表示，印尼、印度、菲律賓、越南等新南向國家受工業積極發展影響，許多水源遭受嚴重污染，但因水處理技術落後導致缺水，這也是台灣在40年前曾遭遇的問題，藉由台灣經驗不僅能協助新南向國家處理供水普及率低、漏水率高及水質不佳等問題，也是台商打入新南向市場的重要商機。

台水表示，台水目前每日設備產水能力達1350萬噸，每日實際出水量850萬噸，擁有144個獨立供水系統，大規模系統可供應200萬人口，不僅能設計供應幾十萬人的中規模及數百人的小規模供水系統，也能處理來自河川、水庫、地下水、鹽化水及海水等不同的水源水質；台水擁有五個海水淡化廠，每日海水淡化處理量2萬噸。

在泗水縣自來水建設案中，也規劃建立淨水廠示範區，台水表示，這座示範區可望作為前進印尼市場的灘頭堡。不過，台水也表示，新南向國家的自來水發包工程預算偏低，未來可能尋求顧問標案或以PPP（公私部門夥伴關係）、ODA（政府開發援助計畫）模式解決，並希望透過這次簽屬合作意向書，加深合作契機。（編輯：黃國倫）1070830

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