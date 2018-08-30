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這家企業超大方 中國旺旺上市10年 淨利6成分股東

鉅亨網2018/08/30 16:55
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中國旺旺 (0151-HK) 雖然近幾年的業績有所下滑，但公司一直在堅持分紅。其發佈的年報顯示，截至 2018 年 3 月 31 日，15 個月期間旺旺的派息總額為 3.877 億美元，折合人民幣為 24.732 億元。

據 Choice 統計顯示，自 2008 年至 2017 年，旺旺營收合計人民幣 2036 億元；實現淨利潤合計 337 億元；而這 10 年來，旺旺總共向投資者分紅人民幣 214.67 億元，也就是說，公司將 10 年淨利潤的 60% 以上用來回報股東

近幾年旺旺業績並不理想，但還願意分紅給投資人，讓業界津津樂道。首農電商 CEO 李志起接受《證券日報》採訪時表示，從投資者角度來看，一家樂於分享紅利、回報股東的企業是負責任的企業。

香頌資本執行董事沈萌也表示，旺旺作為一家食品企業，無論是品牌還是管道都很健全，因此並不需要更多的資本支出，因此為了更好回報股東，提高分紅占比也是一種企業責任。

旺旺尚未公佈今年第二季財報，從今年 6 月份公佈的截至今年 3 月底的 15 個月的年度財報來看，在報告期內，公司營收為人民幣 248.54 億元，年增 26.1%；淨利為 31.15 億元，年減 6.6%；毛利率為 43.1%，年降 4.4%。

旺旺一直在為多元化發展和轉型做努力。除了推出新產品之外，旺旺也在借助 IP 推新品進行行銷。例如與好萊塢動畫電影《神奇馬戲團》合作，推出電影同款家族餅乾。

與此同時，中國旺旺管層也透過增持傳遞公司信心，8 月以來，公司董事長蔡衍明一直在增持公司股份。資料顯示，8 月 15 日至 8 月 27 日，旺旺集團董事長蔡衍明連續 9 個交易日增持旺旺股份，總價值達到港幣 1.6598 億元。

在增持效應下，中國旺旺股價自 8 月 16 日的最低港幣 5.7 元一路走高，於 8 月 28 日走出港幣 6.86 元的高價，昨 (29) 日收報港幣 6.54 元，截至今 (30) 日發稿，跌 0.306%，報港幣 6.52 元。

圖：新浪財經
圖：新浪財經

 

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