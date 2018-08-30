蘋果新液晶面板手機 宸鴻與業成影響大

（中央社記者潘智義台北30日電）法人表示，蘋果今年推出平價版採外掛式觸控方案的液晶面板智慧手機，台廠宸鴻TPK-KY、業成GIS-KY負責觸控模組貼合，將直接關係兩家公司第3、4季業績。

法人表示，自蘋果iPhone5採用內嵌式觸控面板之後，台灣生產外掛觸控面板的供應商便暫時退出蘋果手機供應鏈，只提供iPad的觸控產品服務，直到iPhone推出3D壓力感測觸控模組，台廠才又為iPhone貼合3D壓力感測觸控模組。

不過，蘋果即將在今年9月推出的新版iPhone智慧手機重新採用外掛觸控面板，宸鴻、業成為新手機觸控模組貼合的服務廠商，手機銷售成績將直接決定兩家觸控廠商第3、4季的業績好壞。