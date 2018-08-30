蘋果新液晶面板手機 宸鴻與業成影響大

（中央社記者潘智義台北30日電）法人表示，蘋果今年推出平價版採外掛式觸控方案的液晶面板智慧手機，台廠宸鴻TPK-KY、業成GIS-KY負責觸控模組貼合，將直接關係兩家公司第3、4季業績。
法人表示，自蘋果iPhone5採用內嵌式觸控面板之後，台灣生產外掛觸控面板的供應商便暫時退出蘋果手機供應鏈，只提供iPad的觸控產品服務，直到iPhone推出3D壓力感測觸控模組，台廠才又為iPhone貼合3D壓力感測觸控模組。
不過，蘋果即將在今年9月推出的新版iPhone智慧手機重新採用外掛觸控面板，宸鴻、業成為新手機觸控模組貼合的服務廠商，手機銷售成績將直接決定兩家觸控廠商第3、4季的業績好壞。
除了iPhone之外，iPad也是台廠搶生意的戰場，法人指出，蘋果9.7吋平板電腦去年大賣，所以業成的業績也跟著受惠，只是今年以來iPd銷量大不如去年。
法人直言，蘋果觸控面板供應鏈從原本的台廠競爭，到日商供應觸控感應器，台廠只負責觸控模組的貼合，今年陸廠歐非光加入iPad觸控模組貼合業務後，台廠生意將被瓜分。
另外，業成除為iPad貼合觸控模組，也為其貼合顯示面板模組，同時近兩個月左右也開始為蘋果筆電生產面板模組。
業成第3季手機觸控業務占整體營收20%至30%，平板電腦觸控占55%至65%。（編輯：郭萍英）1070830