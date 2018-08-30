性侵偷拍9女！李宗瑞上訴遭駁回　再判刑39年2月定讞

「富少淫魔」李宗瑞遭控灌酒迷姦並偷拍影片，被害女子達 20 多人，最高法院於 2015 年 10 月間，針對 5 名被害人部分判刑 20 年定讞，並發監台北監獄執行；去（ 2017 ）年 3 月間，高院更一審另針對性侵 9 女部分各處 4 年 10 月至 5 年 2 月徒刑，合併 39 年 2 月徒刑，今（ 30 ）日駁回上訴定讞。

李宗瑞自 2009 年起，多次在台北市信義區夜店把妹，並下藥撿屍酒醉女子，帶回自家豪宅性侵、偷拍性愛影片，受害女子多達 20 人以上，其中包括不少女模、藝人等。而這 9 起性侵案發生於 2010 年 7 月至 2011 年 7 月間，乘機性交 7 女得逞、強制性交 1 女、 1 女乘機性交未遂。