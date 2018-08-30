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性侵偷拍9女！李宗瑞上訴遭駁回　再判刑39年2月定讞

社會中心／台北報導2018/08/30 17:09
▲性侵偷拍9女！李宗瑞上訴遭駁回，再判 39 年 2 月定讞。（圖／翻攝自網路）
▲性侵偷拍9女！李宗瑞上訴遭駁回，再判 39 年 2 月定讞。（圖／翻攝自網路）

「富少淫魔」李宗瑞遭控灌酒迷姦並偷拍影片，被害女子達 20 多人，最高法院於 2015 年 10 月間，針對 5 名被害人部分判刑 20 年定讞，並發監台北監獄執行；去（ 2017 ）年 3 月間，高院更一審另針對性侵 9 女部分各處 4 年 10 月至 5 年 2 月徒刑，合併 39 年 2 月徒刑，今（ 30 ）日駁回上訴定讞。

李宗瑞自 2009 年起，多次在台北市信義區夜店把妹，並下藥撿屍酒醉女子，帶回自家豪宅性侵、偷拍性愛影片，受害女子多達 20 人以上，其中包括不少女模、藝人等。而這 9 起性侵案發生於 2010 年 7 月至 2011 年 7 月間，乘機性交 7 女得逞、強制性交 1 女、 1 女乘機性交未遂。

判決結果出爐後，李宗瑞不服提出上訴，最高法院指出，更一審於事實部分調查詳盡、論理充足，對他所做的犯罪型態各自論以合適的罪名，判決理由無異議，認定李宗瑞罪責重大，不顧和被害人的情誼，嚴重侵害性自主決定權，使被害人心靈嚴重受創，今日駁回上訴，合併判處 39 年 2 月定讞。

不過，此次李宗瑞遭判 39 年 2 月徒刑並未直接加上先前的 20 年徒刑，仍需由檢方向高院聲請訂應執行刑，李宗瑞最久會被關有期徒刑最高限制 30 年。

關鍵字李宗瑞性侵乘機性交偷拍迷姦高等法院更一審
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