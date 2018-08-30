自詡挑重擔訴求換人做　黃錫墉登記參選三星選區縣議員

剛宣布退出民進黨的三星鄉長黃錫墉，今（30）日下午前往宜蘭縣選委會登記參選三星鄉縣議員，正式挑戰現任議長陳文昌，黃錫墉喊出「6年政績，拜託一票；三星要進步，拒絕再買票；換人做，三星會更好」，爭取三星鄉唯一一席的縣議員。
三星鄉長黃錫墉日前以黨內初選民調爭議，民進黨宜蘭縣黨部未給予任何答覆，憤而宣布退出民進黨，今天他以無黨籍身分登記參選三星鄉縣議員，正式挑戰現任議長陳文昌。黃錫墉以「米籮」裝滿擔任6年三星鄉長的政績現身宜蘭縣議會廣場。
黃錫墉表示，6年來，三星鄉的建設蒸蒸日上，從新辦公廳舍落成、市場改建、五分小火車復駛、祿園，以及農業與在地產業的行銷，在在都讓三星看見改變。6年施政以清廉勤政自許，全心全力追求三星鄉民福祉。
黃錫墉說，無奈公所資源與權限有限，只能在重重困難中，打好建設基礎，建立品牌，創造光榮感。
黃錫墉同時指出，三星地處偏遠，離台九線與高速公路等縣內交通要道最遠。交通是三星鄉未來的發展命脈，各鄉有重要的省道或國道，帶來觀光人潮，而三星若無活動則無遊客。鄉民抱怨從三星到高速公路的路程約半小時，距離太遠，遊客無法進來，地方產業也跟不上都會區的鄉鎮。
黃錫墉說，這幾年中央政府的建設、三星鄉無法跟上，主要原因是縣府長期未規劃，讓三星鄉欠缺東西要道。等他進入議會後，將全力爭取三星交通建設，包括爭取拓寬與貫通196線，只有196線直達泰雅大橋，才能解決三星市區塞車問題。他將以擔任鄉長的水牛精神，繼續為鄉親承擔建設三星的重任。