自詡挑重擔訴求換人做　黃錫墉登記參選三星選區縣議員

剛宣布退出民進黨的三星鄉長黃錫墉，今（30）日下午前往宜蘭縣選委會登記參選三星鄉縣議員，正式挑戰現任議長陳文昌，黃錫墉喊出「6年政績，拜託一票；三星要進步，拒絕再買票；換人做，三星會更好」，爭取三星鄉唯一一席的縣議員。

三星鄉長黃錫墉日前以黨內初選民調爭議，民進黨宜蘭縣黨部未給予任何答覆，憤而宣布退出民進黨，今天他以無黨籍身分登記參選三星鄉縣議員，正式挑戰現任議長陳文昌。黃錫墉以「米籮」裝滿擔任6年三星鄉長的政績現身宜蘭縣議會廣場。

黃錫墉表示，6年來，三星鄉的建設蒸蒸日上，從新辦公廳舍落成、市場改建、五分小火車復駛、祿園，以及農業與在地產業的行銷，在在都讓三星看見改變。6年施政以清廉勤政自許，全心全力追求三星鄉民福祉。