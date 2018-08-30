NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈好想贏韓國！中華男排惜敗進銅牌戰自來水公司與印尼水廠　簽備忘錄遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

太平50座公園改善啟動　融入城市光廊

記者柳榮俊／台中報導2018/08/30 18:32
▲建設局長黃玉霖(右二) 帶隊現勘太平區公園（圖／柳榮俊翻攝 , 2018.8.30)
▲建設局長黃玉霖(右二) 帶隊現勘太平區公園（圖／柳榮俊翻攝 , 2018.8.30)

台中市政府建設局盤點太平區將近50座公園，建設局長黃玉霖帶隊現勘發現，部分公園人行道鋪面、無障礙坡道、既有積水等問題亟需改善。建設局將先啟動永成、豐年及八德等3座公園基礎改善，之後再依照公園與當地特色，融入亮點營造城市光廊，盼讓太平地區的公園更具地方吸引力。

建設局長黃玉霖在太平區長陳小菲陪同下，會同市議員李麗華、張玉嬿，以及市議員候選人蔡耀頡、賴義凉主任、里長跟當地居民，前往太平區永成公園、豐年公園及八德公園視察有待改善之設施。

黃玉霖表示，太平地區因為都市開發早，公園內修繕頻繁、設施凌亂，缺乏都市公園景觀；加上高使用率，既有遊具區地墊已使用多年，下雨積水導致老舊硬化，且步道不完整也容易積水，顧慮老人小孩及婦女安全，建設局將優先針對太平3座鄰近住宅區的鄰里性公園啟動改善。

黃玉霖指出，市府積極解決台中各公園通盤性的問題，藉由公園遊具去塑化、創造樂齡運動場域，盼讓老人大人小孩一起同樂，行動不便的市民也能享受無障礙通行環境。

建設局表示，過去3年多來，建設局加強各區公園盤點修繕，尤其加強近郊原縣區的社區旁鄰里老舊公園改善，符合地方期盼。其中太平地區盛產枇杷，每年舉辦的「太平枇杷節」都能吸引遊客，市府營造太平都市公園的亮點，塑造美麗的光廊環境，也盼結合太平特色吸引更多人潮。

關鍵字人行道公園無障礙坡道台中市太平區
宜蘭嚴選優質米競賽　陳正義拔頭籌加強巡倒清刷　避免積水孳生病媒蚊

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan