香港賽馬會 廣東設馬匹訓練場

（中央社記者張謙香港30日電）據報導，香港賽馬會在中國大陸廣東從化建設的一個馬匹訓練場昨天揭幕，大陸方面期望它可以支持大陸馬術產業的發展。

金羊網今天報導，中國國務院港澳事務辦公室副主任宋哲、香港食物及衛生局局長陳肇始和賽馬會主席葉錫安等人出席了揭幕式。

報導表示，這個訓練場已建設多年，是大陸首個頂尖馬場及馬匹訓練中心，馬場的開幕象徵著香港享譽全球的速度馬術運動（賽馬）踏入了一個重要時代。

據轉述，葉錫安說，從化馬場擁有大陸第一家世界先進馬醫院，加上從化高水準的生態環境，空氣和水質都非常優良，是訓練馬匹的理想地方。