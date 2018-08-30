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中央社

昆山龍哥被砍死 網紅天安社遭起底圍勦

中央社2018/08/30 16:41
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北30日電）人稱「昆山龍哥」的一名劉姓男子，27日在一場車禍糾紛持刀砍人，不料反被對方奪刀砍死後，他被指參加的「天安社」也遭陸民起底圍勦，成為近日中國大陸最具話題的社會新聞。

綜合陸媒報導，27日晚上9時許，36歲開寶馬（BMW）房車的劉姓男子和41歲騎電動摩托車的于姓男子因行車問題口角導致衝突。根據事後多角度的監視器影片顯示，于男被圍毆，劉男還回到車內拿出一把刀並衝向于男連砍數刀。

于男被砍仍奮力抵抗，兩人抱住扭打過程中，砍刀飛出。于男搶在劉男之前撿起刀並展開追砍，劉男起身轉頭向汽車方向跑，最後倒地不起。

案發後，一身刺青、體型壯碩的劉男遭爆前科累累，在網路自稱「打架沒輸過」的他曾多次因搶劫、竊盜、敲詐等罪獲刑。自2001年至2014年，至少5次被捕，刑期累計達9年半。有報導指他車內還被搜出改造槍枝。

于姓男子則是無前科的普通民眾。報導指警方趕到案發現場後，驚魂未定的于男才把手中的刀鬆開。他渾身是傷。

綜合陸媒報導，昆山龍哥砍人不成反被砍死後，引發輿論爭議是否防衛過當。但大陸民眾一面倒同情于姓男子，還有人發起樂捐要幫他打官司，並對劉姓男子語多揶揄。

江蘇公安廳網路安全保衛總隊官方微博也發文數落：「別以為拿把刀就能嚇唬人了，耍不好，只會給對方送裝備。」

此外，陸民還起底昆山龍哥隸屬「天安社」，這個在網路竄紅的社團，成員都是光頭刺青大漢，被質疑是神秘又高調的黑社會組織，成員遍布大陸。

不過，新京報報導，微信公眾號「天安兄弟」今天回應，昆山事件中的死者劉姓男子，並非天安社成員。

綜合網路訊息，天安社兄弟商會其實是一個中年男子角色扮演（Cosplay）黑社會的社團，由北京一名紋身師父「永義」發起組織。加入成員都要紋身，成員取名前面都要有個永字。

天安社成立之初甚至邀集「幫眾」到河北涿州結義（三國演義裡劉關張桃園結義處），磕頭換帖、同飲血酒、對天盟誓。事後上傳的影片，看得網民目瞪口呆。

據指出，天安社早期致力於在「快手」直播平台上扮演「社團故事」。它由近百個以「天安永某」為註冊名的帳號組成，坐擁數百萬忠實粉絲，自成體系，成為快手上的「第一網紅天團」。但快手被整頓後，他們已經過氣。

天安社成員時常聚眾赤裸上身在公開場合，行事張揚，還上傳影片、照片宣傳。有人形容，因為有了天安社，網路上多了很多黑社會。

根據「知乎」專文，天安社是一群做生意的人聚集起來類似商會性質的品牌聯盟。聯盟社員中有經營大米生意的，有網路創業者，有開紋身店的技師。聯盟中的大小老闆為了「提高品牌附加值」，採用了「別出心裁，特色鮮明的營銷方式」。

2017年，天安社還集資拍攝一部黑社會電影「兄弟之義字當頭」，邀請常演黑幫電影的香港影星陳惠敏、雷宇揚等人演出。不過沒有引起什麼迴響，直到現在鬧上新聞才引發關注。

昆山龍哥遭指是天安社成員後，大陸網民近日紛紛肉搜、圍勦天安社，並對他們語多譏諷。

為此，天安社排名第4的要角「永興」在網路發表影片聲明。他光著上身露出刺青與粗金鍊，「奉勸」在快手噴天安社的網民不要「給臉不要臉」，「管好你那張破嘴，以免禍從口出」。（編輯：楊昇儒/朱建陵）1070830

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