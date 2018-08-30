柯文哲被獨派嗆改搭公務車　姚文智：搭公車當秀場

台北市長柯文哲因搭公車上班遇到獨派團體台灣國嗆聲，決定31日起改搭公務車上班，民進黨台北市長參選人姚文智今（30）日批評，是柯文哲自己把公車當成秀場，搭公車投入的維安成本更高。

姚文智30日出席「前瞻亞太區塊鍊首都Taiwan Taipei」政策議題座談會，媒體問到柯文哲不搭公車，改搭公務車問題，姚文智表示，市長維安當然要共同保護，但是如果為了搭公車，讓很多維安人員舟車勞頓，市長坐公車就應該重新討論。

姚文智質疑，柯文哲是把公車當成一個秀場呢？還是當作招人來陳情的平台？。媒體追問姚文智如果當選市長後會搭公車上班嗎？姚文智回應，他不需要這樣做，他以過去前總統馬英九不搭空軍一號，改搭高鐵為例，這樣面對的問題更多、維安投入的成本更高。