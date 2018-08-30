柯文哲被獨派嗆改搭公務車　姚文智：搭公車當秀場

台北市長柯文哲因搭公車上班遇到獨派團體台灣國嗆聲，決定31日起改搭公務車上班，民進黨台北市長參選人姚文智今（30）日批評，是柯文哲自己把公車當成秀場，搭公車投入的維安成本更高。
姚文智30日出席「前瞻亞太區塊鍊首都Taiwan Taipei」政策議題座談會，媒體問到柯文哲不搭公車，改搭公務車問題，姚文智表示，市長維安當然要共同保護，但是如果為了搭公車，讓很多維安人員舟車勞頓，市長坐公車就應該重新討論。
姚文智質疑，柯文哲是把公車當成一個秀場呢？還是當作招人來陳情的平台？。媒體追問姚文智如果當選市長後會搭公車上班嗎？姚文智回應，他不需要這樣做，他以過去前總統馬英九不搭空軍一號，改搭高鐵為例，這樣面對的問題更多、維安投入的成本更高。
由於不滿柯文哲「兩岸一家親」言論，獨派團體台灣國四處在公眾場合向柯文哲嗆聲，繼發起丟鞋運動後，近日又在公車站圍堵柯文哲。29日曾朝柯文哲丟鞋的台灣國辦公室主任陳峻涵29日再度出招，與柯文哲搭乘同一班公車，還手持一本「柯文哲大哉問」，逼問柯文哲是誰下令在世大運期間沒收台灣國旗。
起初，柯文哲不願多作回應，將頭撇向窗外，但是陳峻涵不死心，仍不斷出言質疑、緊咬不放，柯文哲終於忍不住大罵：「世大運閉幕，場內是國安局管的，那些都是國安局處理的，干我屁事」。陳峻涵隨後也被警方帶走。
台北市政府發言人劉奕霆29日下午表示，為節省警力使用，避免造成其他乘客的困擾，市長將自31日起改搭乘公務車上班。針對柯文哲改搭公務車，台灣國方面表示，嗆柯文哲的活動並不會因而停止。
▲立委姚文智29日上午在民進黨秘書長洪耀福陪同下，前往北市選委會登記參選台北市長。（圖／記者林柏年攝 , 2018.8.29)