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台南市長選戰六搶一 　無黨籍蘇煥智、陳永和完成登記

記者陳聖璋/台南報導2018/08/30 17:37
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陳子敬昨日宣布棄選，台南市長選戰變為六搶一的局勢，同為無黨籍的台南市長參選人蘇煥智與陳永和，也於30日完成參選登記。

蘇煥智表示；「雖然有人對我的選情抱著悲觀的想法，但台灣不能再虛耗，台南也不應再空轉，台灣下一代的前途，正面臨逐漸潰散的前兆，台灣民主命運正面臨十字路口，因此，我決心不計毀譽，再度投入選戰，啟動台灣二次民主運動，而2018這場選戰，是歷史轉折的關鍵時刻。」

▲蘇煥智對選情抱持樂觀看法。(圖/記者陳聖璋攝，2018.8.30)

蘇煥智指出：「民進黨整合的對象不是我，應該是基層的、受苦的人，怎麼讓他們改善生活；要整合的是社會、是這些中小企業，不是整合我們，我們是代表社會在發聲，不是個人權位的問題。」

蘇煥智希望能團結所有愛台南的進步力量，共同來翻轉台南，也期盼能帶動台灣從谷底再度攀升。

蘇煥智說，深信人民期待台南翻轉的力量，終將團結起來，並將戰勝幫派分贓的政治。

陳永和則是由高齡93歲的阿嬤，以及妻子與獨生女陪同，提著200萬現金完成參選登記，他也是唯一以現金繳納保證金的市長候選人。陳永和表示，自己是用心、用真來登記參選，也代表全家人對台灣這塊土地，要好好守護下來，不讓台南、河川上游再多一處有毒的掩埋場，堅持自己的理念是對的。

陳永和強調，台灣就這麼大，若四處汙染，留給子孫什麼?就是為了要留給子孫一個大自然的公園，全家人才一起站出來，全家人絕不容許政府再汙染這塊土地。

▲陳永和是唯一以現金繳納保證金的市長候選人。(圖/記者陳聖璋攝，2018.8.30)

陳永和表示，自己不設立政治獻金專戶，對於200萬的保證金是否拿得回來，不是所考慮的，陳永和說，他多少能力做多少事，不開空頭支票。若當選市長，保證全台南市民會看到不一樣的台南城市，看到不一樣的執政方式。

 

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