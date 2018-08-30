林宥嘉分享人父技能　浴室大吼慘摔還抽筋

林宥嘉近日推出2018年第二首全新個人單曲《火焰小溪》，該首單曲為林宥嘉攜手大陸的網易雲音樂以及《愛的分貝》基金會共同推出的公益主題曲，以「只要集合大家的力量，就可能扭轉天生聽不到的小朋友的命運」的核心概念出發，希望這首歌能讓更多各界人士瞭解聽障兒童群體。
初為人父的林宥嘉表示，有了自己的孩子之後，才會發現要生出一個健全的小孩需要很大的運氣，尤其聽力是在孩子未出生時無法確定診斷的，此時只要想到有些小孩是天生聽不見聲音，就讓他倍感難過，更希望自己能為這些孩子盡一份力。
歌曲MV邀請曾演出電視劇《通靈少女》的童星駱炫銘飾演兒時的林宥嘉，在拍攝這支MV時林宥嘉非常投入在因為聽不到聲音而崩潰的情緒中，演出在陰暗浴室鏡子前放聲大吼的戲份，而林宥嘉當下因為太投入於演出，一不注意就在淹水的浴室中慘滑一跤、背部抽筋，嚇壞身旁的所有工作人員。對此林宥嘉笑說：「為了這一幕我又滑倒又抽筋，但最後呈現出來的畫面我很滿意，若是用抽筋一個晚上來換，還算值得啦！」
▲林宥嘉（左）新歌MV找來曾經演過《通靈少女》的童星駱炫銘一起出演。（圖／華研國際提供 , 2018.08.30）
最近多了人父身份的林宥嘉也開心地分享最近學會的新手爸爸必備技能，包括最基本的換尿布、協助餵奶及幫孩子洗屁股。細膩的林宥嘉也在育兒的過程中體會了人生新的道理，他發現在抱著兒子酷比時自己若感到緊張，孩子會感應到他紊亂的心跳因而感到沒有安全感、開始哭泣，這便讓林宥嘉體悟到父母身教的重要性，了解到原來父母的行為連這麼小的孩子都會感受到，進而影響孩子的行為。
▲林宥嘉分享新手爸爸技能。（圖／華研國際提供 , 2018.08.30）