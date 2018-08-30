林宥嘉分享人父技能　浴室大吼慘摔還抽筋

林宥嘉近日推出2018年第二首全新個人單曲《火焰小溪》，該首單曲為林宥嘉攜手大陸的網易雲音樂以及《愛的分貝》基金會共同推出的公益主題曲，以「只要集合大家的力量，就可能扭轉天生聽不到的小朋友的命運」的核心概念出發，希望這首歌能讓更多各界人士瞭解聽障兒童群體。

初為人父的林宥嘉表示，有了自己的孩子之後，才會發現要生出一個健全的小孩需要很大的運氣，尤其聽力是在孩子未出生時無法確定診斷的，此時只要想到有些小孩是天生聽不見聲音，就讓他倍感難過，更希望自己能為這些孩子盡一份力。

歌曲MV邀請曾演出電視劇《通靈少女》的童星駱炫銘飾演兒時的林宥嘉，在拍攝這支MV時林宥嘉非常投入在因為聽不到聲音而崩潰的情緒中，演出在陰暗浴室鏡子前放聲大吼的戲份，而林宥嘉當下因為太投入於演出，一不注意就在淹水的浴室中慘滑一跤、背部抽筋，嚇壞身旁的所有工作人員。對此林宥嘉笑說：「為了這一幕我又滑倒又抽筋，但最後呈現出來的畫面我很滿意，若是用抽筋一個晚上來換，還算值得啦！」