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中央社

被貿易戰掃到 彭博經濟會議從北京改到新加坡

中央社2018/08/30 17:14
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北30日電）前紐約市長、財經媒體集團彭博（Bloomberg）創辦人彭博發起的新經濟論壇首場會議原訂11月北京登場，卻因中美貿易戰而改在新加坡舉行。會議原本卻是為促進中美兩國相互了解而舉辦。

英國金融時報（FT）中文網29日報導，彭博（Michael Bloomberg）5月時宣布，他和季辛吉（HenryKissinger）以及多名全球商界領袖共同發起的新經濟論壇（New Economic Forum）首屆會議將於11月在北京舉行，合作對象是中國智庫中國國際經濟交流中心。

新經濟論壇的首次會議備受矚目，主旨為增進中美兩國間的理解。但彭博29日發表聲明說，會議將改在新加坡舉行。

據報導，隨著中美兩國的貿易摩擦升級，北京方面對彭博的團隊表示，11月6日至8日不是理想的時間，這次會議取消。

中美貿易戰升級如何收場，全球關注。在停頓兩個多月後，中美第4輪貿易談判22至23日在美國華府舉行，但雙方未達成共識，也未訂出下次談判的時間。

彭博稍早前在報導中引述了解談判內情的消息人士說，中美雙方這次並未對下一次談判做出安排，中方官員並提出在11月6日美國期中選舉前不再進行談判的可能性。（編輯：周慧盈/馮昭）1070830

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