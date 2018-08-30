被貿易戰掃到 彭博經濟會議從北京改到新加坡

（中央社台北30日電）前紐約市長、財經媒體集團彭博（Bloomberg）創辦人彭博發起的新經濟論壇首場會議原訂11月北京登場，卻因中美貿易戰而改在新加坡舉行。會議原本卻是為促進中美兩國相互了解而舉辦。

英國金融時報（FT）中文網29日報導，彭博（Michael Bloomberg）5月時宣布，他和季辛吉（HenryKissinger）以及多名全球商界領袖共同發起的新經濟論壇（New Economic Forum）首屆會議將於11月在北京舉行，合作對象是中國智庫中國國際經濟交流中心。