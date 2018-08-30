首屆宜蘭嚴選優質米競賽　陳正義拔頭籌

2018宜蘭嚴選優質米競賽，今(30)日上午在宜蘭縣農會舉辦最後階段的官能品評，經過激烈競爭，由五結鄉農友陳正義榮獲首屆宜蘭嚴選優質米競賽冠軍，可獲得獎金15萬元，亞軍為宜蘭市葉錫濱，季軍則是礁溪鄉黃正為，他們分別可獲得10萬元及5萬元獎金，代理縣長陳金德也特地前往陳正義家中道賀。

宜蘭縣政府表示，2018宜蘭嚴選優質米競賽活動，是以「宜蘭嚴選」為核心價值，與改良試驗單位合作，共同輔導農民精進栽培技術、提升品質及安全，並推廣嚴選米品牌，增加宜蘭米知名度，建立安全品牌形象。