首屆宜蘭嚴選優質米競賽　陳正義拔頭籌

2018宜蘭嚴選優質米競賽，今(30)日上午在宜蘭縣農會舉辦最後階段的官能品評，經過激烈競爭，由五結鄉農友陳正義榮獲首屆宜蘭嚴選優質米競賽冠軍，可獲得獎金15萬元，亞軍為宜蘭市葉錫濱，季軍則是礁溪鄉黃正為，他們分別可獲得10萬元及5萬元獎金，代理縣長陳金德也特地前往陳正義家中道賀。
宜蘭縣政府表示，2018宜蘭嚴選優質米競賽活動，是以「宜蘭嚴選」為核心價值，與改良試驗單位合作，共同輔導農民精進栽培技術、提升品質及安全，並推廣嚴選米品牌，增加宜蘭米知名度，建立安全品牌形象。
這次宜蘭嚴選優質米競賽，全縣共有33人報名，評選項目從第一階段的田間檢查開始，結果有20人入圍第二階段的農藥檢驗，最後僅11人取得官能品評參賽門票，競爭過程相當激烈。最後的官能品評30日上午在宜蘭縣農會三樓舉行，經過評審委員進行最後的品嚐產生冠、亞、季軍。
這項競賽預定9月29日在新月廣場辦理頒獎及拍賣展售。
獲得冠軍的74歲農友陳正義，多次榮獲全國性競賽冠軍，為紀念父親也特別將生產的稻米以父親名字命名為「居仁米」，他表示，宜蘭水稻是以一期生產、二期休耕種植綠肥的模式栽種，因此土地有更多時間得以休養，恢復地力，參賽前他就知道宜蘭嚴選機制相當嚴格，能通過層層檢驗脫穎而出覺得相當高興。