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老車紅布條作陪　吳育仁登記參選嘉義縣長

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/08/30 17:39
▲吳育仁登記參選2018嘉義縣長。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.08.30）
▲吳育仁登記參選2018嘉義縣長。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.08.30）

國民黨嘉義縣長參選人吳育仁今(30)日下午在同黨議員、代表及高掛「力挺吳育仁黨選嘉義縣長」、「育仁當選縣長嘉義經濟一定漲」、「全面執政全面淹水、嘉義換仁做」、「教授當縣長改變嘉義」等紅色布條的老車自救會陪同、聲援下，到嘉義縣選委會登記參選縣長。

前國民黨不分區立委，現任國立中正大學教授的吳育仁，在國民黨無人願意登記參選縣長的情況下，受國民黨徵召，代表黨參與2018年的嘉義縣長選舉。

因嘉義縣823嚴重水災，因救災問題與黨員發生「嗆堵」話題惹議的影片，一直不斷在坊間流傳，且為選民編製成譏諷影片持續在發酵中，引起許多選民對吳育仁產生不滿的看法，當事人也在社群媒體為吳解釋、釋疑。

吳育仁登記參選時，仍然表現出勝選的信心，他說，出來參選的時候，原本也不看好自己，覺得艱困，但從4月底到現在的局勢發生了很大的變化，民進黨有2位候選人產生，但自己還是堅定腳步往前，蔡英文的執政讓大家怨聲載道，整個的施政滿意度一直下降的，人民想要改變換政府的意念非常的強烈，這場選舉我必定會勝出。


▲吳育仁在黨籍民代的陪同，登記參選2018嘉義縣長。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.08.30）


▲吳育仁在老車的紅布條下陪同，登記參選2018嘉義縣長。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.08.30）


▲老車自救會掛紅布條聲援吳育仁參選嘉義縣長。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.08.30）

 

 

 

關鍵字國民黨嘉義縣長吳育仁嘉義縣選委會
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