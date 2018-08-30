蘋果將迎雙喜？超級換機潮+股價再創新高

據此前 BlueFin Research Partners 調查顯示，今年的 iPhone 換機潮可能是蘋果 (AAPL-US) 自 2014 年 iPhone 6 以來最大的一次。現在，Loup Ventures 的最新調查顯示，今年 iPhone 使用者升級新機的意圖遠高於去年。

Loup Ventures 對今年新款 iPhone 手機的「購買意向」進行調查，受訪者為 530 名美國消費者，其中約有 48% 受訪者表明計劃在明年內升級到更新版的 iPhone。

19% Android 使用者表示有計劃轉向使用蘋果手機。(圖：AFP)

與去年 6 月換新機意向僅有 25% 相比，48% 受訪者有意換新機的比例大幅提高，然而，Loup Ventures 也提醒，48% 是屬於異常值，僅供參考，購買意向與實際購買成交的狀況可能有所不同。

該調查還詢問「Android 使用者是否有計劃在明年改用 iPhone」，19% Android 使用者表示有計劃轉向使用 iOS，也比去年的 12% 還高。