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蘋果將迎雙喜？超級換機潮+股價再創新高

鉅亨網2018/08/30 17:27
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據此前 BlueFin Research Partners 調查顯示，今年的 iPhone 換機潮可能是蘋果 (AAPL-US) 自 2014 年 iPhone 6 以來最大的一次。現在，Loup Ventures 的最新調查顯示，今年 iPhone 使用者升級新機的意圖遠高於去年。

Loup Ventures 對今年新款 iPhone 手機的「購買意向」進行調查，受訪者為 530 名美國消費者，其中約有 48% 受訪者表明計劃在明年內升級到更新版的 iPhone。

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19% Android 使用者表示有計劃轉向使用蘋果手機。(圖：AFP)

與去年 6 月換新機意向僅有 25% 相比，48% 受訪者有意換新機的比例大幅提高，然而，Loup Ventures 也提醒，48% 是屬於異常值，僅供參考，購買意向與實際購買成交的狀況可能有所不同。

該調查還詢問「Android 使用者是否有計劃在明年改用 iPhone」，19% Android 使用者表示有計劃轉向使用 iOS，也比去年的 12% 還高。

最後，調查也針對擴增實境 (AR) 提問，這塊領域蘋果近年積極發展的領域。32% 的受訪者表示他們有興趣購買具 AR 功能的手機，相比之下，去年 9 月，21% 受訪者表示他們會 AR 手機感興趣。雖然受訪者大多回應「中立」，但感興趣比例增加反映了行動 AR 的重要性也緩慢穩定地增長。

研究機構 BlueFin Research Partners 先前預期，蘋果今年下半年將生產 9100 萬支 iPhone，包含 3 款新 iPhone，接著明年上半年再生產 9200 萬支，「這遠大於正常週期」。合計下半年開始一年內，蘋果將生產逾 1.8 億支新 iPhone。

這些預測分析之間很明顯都點出，今年將是 iPhone 重要一年。

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蘋果昨 (29 日) 日股價飆漲 1.49%，來到每股 222.98 美元。

受到蘋果換機調查意願、美國與各國貿易緊張局勢趨緩，加上消費者信心指數創 2000 年 10 月以來的新高等利多消息激勵，昨日 (29 日) 蘋果股價開盤後與其他科技股 (亞馬遜、Alphabet) 同步領漲，一度創下歷史新高 223.49，收漲 1.49%，來到每股 222.98 美元。

蘋果本月有望實現超過 15％的月度獲利，這是自 2012 年 2 月以來的最高獲利，9 月新機問世後拉動超級換機潮，預料很有機會再創新高。

Washington Crossing Advisors 的投資組合經理 Chad Morganlander 看好蘋果後市，預計未來 12 個月蘋果股票的總報酬率為 6%。

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