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參選不帶職　時代力量中市議員參選人完成登記

記者柳榮俊／台中報導2018/08/30 17:42
▲時代力量主席黃國昌陪同時代力量台中市市議員參選人完成登記（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.30)
▲時代力量主席黃國昌陪同時代力量台中市市議員參選人完成登記（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.30)

時代力量台中黨部今(30)日召開「時代力量台中市議會參選登記」記者會，時代力量主席黃國昌、台中黨部主委徐永明陪同時代力量台中市西區市議員參選人李國楨，進行里長辭職程序，不僅是要展現破釜沉舟的決心，更為了響應黃國昌訴求的不帶職參選，以樹立新的政治典範。

黃國昌表示，時代力量的核心價值是清廉、勤政、透明、公開和專業，相信四位議員參選人進入議會後，能夠將時代力量的核心價值延續到台中市議會。他呼籲，盧秀燕委員也應先辭去立委，以展現基本政治倫理，並別再閃躲，最後也強調四位議員參選人一定能為台中市議會打開新的天空。

徐永明則表示，時代力量地方生根是為了開創地方政治新價值，照亮地方政治的黑暗，時代力量將會繼續在空汙、幼教和議會改革等議題上繼續努力，希望台中市民能給時代力量改變台中的機會。他強調，時代力量台中市議員參選人均已簽署反酒駕的承諾，呼籲國、民兩黨的參選人也能跟進承諾。

立委洪慈庸表示，過往選舉只有激情，往往會疏於對民意代表的監督，希望大眾能夠把競選政見納入投票最重要的考量，唯有理性選舉才可以改變台灣政治生態。洪慈庸期許，時代力量四位議員參選人都會將自己所提的政見銘記於心，並付諸實行。

時代力量中西區市議員參選人李國楨表示，時代力量將會為台中市議會帶來更透明的新氣象，將會藉由每位來自基層的候選人，把基層的心聲帶進議會。也會透過黃國昌、徐永明和洪慈庸一同為市民做最好的貢獻。

南屯區市議員參選人吳佩芸則痛心表示，台中市議會的問政品質十分低落，不僅發生派系把持、也曾發生過賄選綁樁，更曾發生過性騷擾事件，早已不符合市民期待。時代力量參選人將會為台中市議會進行新陳代謝，帶來更乾淨的議會。

北屯區市議員參選人許皓甯表示，台中市議會充斥著各種亂象，但時力不會辜負市民的期待，邀請志同道合的大眾一同加入改革的行列，四年後台中市議會將煥然一新。

關鍵字時代力量黃國昌徐永明空汙
自詡挑重擔　黃錫墉登記參選縣議員校園持續淹水　 國軍官兵協助復原

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