泰國台灣形象展 促進商機擦亮台灣招牌

（中央社記者劉得倉曼谷30日專電）泰國台灣形象展今天首度在曼谷展出，吸引不少買家與人潮，除了媒合商機行銷台灣優質產品外，更重要是擦亮台灣招牌，讓泰國各界更加認識台灣。

泰國南僑公司總經理李勘文指出，在泰國舉辦台灣形象展不只提升台灣形象，同時看到台灣各個城市及泰國台商都動員參與，是台灣實力的展現，現場可以看到許多好的產品與服務，這種形象展應該在東協各國都舉辦，塑造優質台灣形象。

舉辦台灣形象展的中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳指出，台灣形象展已經在多國舉辦過，有形的成效是帶來商機，促進當地國家經濟發展與產業轉型，更重要的是在各國呈現嶄新的台灣形象，創造互惠互利的局面。