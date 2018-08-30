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娛樂

被批「扶不起阿斗」「罰廁所吃飯」　女星仍贊成體罰

記者翁新涵╱台北報導2018/08/30 17:40
▲謝欣穎贊成該適時體罰小孩。（圖／威視，2018.08.30）
▲謝欣穎贊成該適時體罰小孩。（圖／威視，2018.08.30）

電影《藍色項圈》血淋淋將亞洲式的高壓教育搬上大銀幕，其中少不了學生被霸凌到自殺的情節，對此，女主角謝欣穎接受聯訪時坦承，自己當學生時也不好受，尤其是國中時期，自己的班導師講話超嚴厲，甚至直接批她是「扶不起的阿斗」。

謝欣穎回憶當時因為考試考不好，不僅會被老師拿板子打，還會被罵得很慘，但即使如此，謝欣穎仍覺得體罰是必須的，「因為我覺得那個年紀的小孩子比較皮，必須讓他知道什麼是好的？什麼是錯的？不過這個體罰當然不能太嚴重，像我成績不好被體罰，就是我活該。」她還認為現在許多學生被霸凌，老師卻不能去懲罰對方，甚至還被家長罵，這樣是不對的。

倘若未來有小孩，謝欣穎也坦言做錯事會體罰，「我小時候因為只看電視不吃飯，就曾經被家人罰在廁所門口吃飯，後來是邊哭邊吃完飯的。」但也因此讓她知道專心吃飯的重要。


▲謝欣穎認為大前輩恬妞超沒架子很好相處。（圖／威視，2018.08.30）

片中謝欣穎有拿藤條打學生的小腿和手心，雖然不忍心，但導演卻逼她真打，讓那些學生演員後來一看到謝就怕怕，幸虧殺青時謝欣穎有跟他們聊天，才化解一些尷尬。

在《藍色項圈》中飾演嚴厲老師的謝欣穎，與飾演校長的恬妞也有不少對手戲，她表示本來以為恬妞很有威嚴，沒想到卻像小孩一樣開朗又愛笑，而且超級沒架子，「恬妞姊穿高跟鞋的時候，梳化妹妹要補妝，她就會直接蹲下來，非常沒架子。」

關鍵字謝欣穎藍色項圈恬妞
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