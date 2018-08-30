被批「扶不起阿斗」「罰廁所吃飯」　女星仍贊成體罰

電影《藍色項圈》血淋淋將亞洲式的高壓教育搬上大銀幕，其中少不了學生被霸凌到自殺的情節，對此，女主角謝欣穎接受聯訪時坦承，自己當學生時也不好受，尤其是國中時期，自己的班導師講話超嚴厲，甚至直接批她是「扶不起的阿斗」。

謝欣穎回憶當時因為考試考不好，不僅會被老師拿板子打，還會被罵得很慘，但即使如此，謝欣穎仍覺得體罰是必須的，「因為我覺得那個年紀的小孩子比較皮，必須讓他知道什麼是好的？什麼是錯的？不過這個體罰當然不能太嚴重，像我成績不好被體罰，就是我活該。」她還認為現在許多學生被霸凌，老師卻不能去懲罰對方，甚至還被家長罵，這樣是不對的。