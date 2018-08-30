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嘉邑行善團贈消防警備車　嘉市特搜隊如虎添翼

記者吳晉輝／嘉義報導2018/08/30 18:08
▲新式警備車將更迅速、安全出勤救災。（圖／嘉市府提供 , 2018.08.30）
▲新式警備車將更迅速、安全出勤救災。（圖／嘉市府提供 , 2018.08.30）

社團法人嘉義市嘉邑行善團熱心公益不落人後，捐贈價值超過新臺幣240萬元的消防警備車給嘉市府消防局，取名為「嘉邑行善號」，30日在市府前廣場舉行捐贈儀式，由嘉義市長涂醒哲回贈感謝狀及紀念品。此輛空間大、方便載送、機動性高的救災車將可隨時出勤救災，成為「嘉義市特種搜救隊」災害搶救的最佳夥伴。

涂醒哲表示，救難、救人工作消防單位義不容辭，他在民國105年就要求消防局長籌備成立「嘉義市特種搜救隊」，此特搜隊不只在嘉義縣、市地區服務，更遠赴花蓮(今年2/6花蓮震災)等地，到全國各地進行搜救工作。他要感謝嘉邑行善團捐贈這台可放置各種救難、機動設備、甚至可將此車運輸上船與飛機的消防警備車，將更迅速、安全且有效率地載送救災人員及裝備器材出勤救災。

蔡理事長表示，今日捐贈警備車雖不在嘉邑行善團的四大志業之中，但本著行有餘力，將資源奉獻給更多有需求的人，行善團動用民國101年保留款捐贈此車，協助特搜隊迅速集結，馳援災區。

嘉義市特種搜救隊曾參與105年2月台南維冠大樓、105年7月台東災害復原、107年2月6日花蓮震災等救援工作。為因應全臺地震、風災、水災、火災等重大災害，進行人命搜救、災害搶救、緊急救護、後勤補給等。另嘉義市消防人員數，在涂醒哲上任前最多214人，任內增加到268人，市民比達1005，平均1位消防員服務1005位市民，遠優於六都市民比，台灣本島僅次於台東（全國第二）。

關鍵字特搜隊嘉邑行善團涂醒哲
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