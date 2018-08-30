嘉邑行善團贈消防警備車　嘉市特搜隊如虎添翼

社團法人嘉義市嘉邑行善團熱心公益不落人後，捐贈價值超過新臺幣240萬元的消防警備車給嘉市府消防局，取名為「嘉邑行善號」，30日在市府前廣場舉行捐贈儀式，由嘉義市長涂醒哲回贈感謝狀及紀念品。此輛空間大、方便載送、機動性高的救災車將可隨時出勤救災，成為「嘉義市特種搜救隊」災害搶救的最佳夥伴。

涂醒哲表示，救難、救人工作消防單位義不容辭，他在民國105年就要求消防局長籌備成立「嘉義市特種搜救隊」，此特搜隊不只在嘉義縣、市地區服務，更遠赴花蓮(今年2/6花蓮震災)等地，到全國各地進行搜救工作。他要感謝嘉邑行善團捐贈這台可放置各種救難、機動設備、甚至可將此車運輸上船與飛機的消防警備車，將更迅速、安全且有效率地載送救災人員及裝備器材出勤救災。