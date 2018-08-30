〈智慧顯示與觸控展〉華映布局車載、工控 明年營收占

華映 (2475-TW) 積極布局車載、工控等利基市場，總經理林盛昌今 (30) 日指出，今年車載出貨 1400 萬片，明年可增至 1500 萬片，看好車載未來幾年可成長 2 位數，明年車載、工控營收占比將由今年的 4 成增至 5 成；目前內嵌式觸控面板產品已在送樣中，預計 1 年半後可量產上市。

林盛昌表示，車載市場的成長空間大，目前每台車預估最少使用 3-5 個顯示器，未來數量也會變多，且尺寸也持續加大，目前已打進雙 B 車前市場，包括 10.25 吋的中控台、12.3 吋儀表板等，未來在電動車的趨勢下，將使用更多的顯示器，看好未來幾年車載的成長將呈現雙位數。