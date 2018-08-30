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〈智慧顯示與觸控展〉華映布局車載、工控 明年營收占

鉅亨網2018/08/30 17:36
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華映 (2475-TW) 積極布局車載、工控等利基市場，總經理林盛昌今 (30) 日指出，今年車載出貨 1400 萬片，明年可增至 1500 萬片，看好車載未來幾年可成長 2 位數，明年車載、工控營收占比將由今年的 4 成增至 5 成；目前內嵌式觸控面板產品已在送樣中，預計 1 年半後可量產上市。

林盛昌表示，車載市場的成長空間大，目前每台車預估最少使用 3-5 個顯示器，未來數量也會變多，且尺寸也持續加大，目前已打進雙 B 車前市場，包括 10.25 吋的中控台、12.3 吋儀表板等，未來在電動車的趨勢下，將使用更多的顯示器，看好未來幾年車載的成長將呈現雙位數。

他指出，已將內嵌式觸控 (Touch-in-Cell, TiC) 技術設計至中控台顯示器，搭配 TDDI (Touch Display Driver Integrated) 強化觸控面板設計架構，提供客戶內裝設計更高的彈性，目前已在送樣中，預計 1 年半以後量產上市。

智慧手機部分，林盛昌說，預估今年出貨量約 1.4-1.5 億片，在智慧手機的市占率約 10%，今年出貨量較去年減少，但是尺寸則是變大；他表示，未來在電子標籤的成長潛力也相當大，預估在今年底將開始出貨，除了用 LCD 反射式面板之外，也將與電子紙業者合作。

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