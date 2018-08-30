台北101新董事長9月3日選出 張學舜可望出任

（中央社記者朱則瑋台北30日電）台北101預定9月3日召開股東臨時會選出新董監事，緊接著召開董事會，推選新董事長，現任圓山大飯店董事長張學舜可望出任。

台北101董事長周德宇在2015年由總經理升任，曾任小英教育基金會執行長、前台灣嬌生總經理的張振亞今年7月接任台北101總經理後，外界原本預期張振亞有望比照周德宇模式升任董事長職位，但今天財政部證實，現任圓山大飯店董事長張學舜已獲核定出任兆豐金法人代表，也意謂台北101董座內定由張學舜接下重責。

台北101第7屆董事及監察人任期原定到今年12月8日，不過，因頂新與伊藤忠交易案7月30日完成交割後，頂新5席董事自然解任，伊藤忠成為台北101第2大股東，也是台北101首次出現外資股東，因此將於9月3日將召開股東臨時會，全面改選董監事；不過，伊藤忠37.17%股權的法人代表名單迄今未公開。