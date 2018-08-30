前美軍司令對台建議 中國國防部：非常危險

對此，吳謙30日在中國國防部例行記者會對相關提問強調，上述提議挑動兩岸軍事對抗，破壞中日軍事關係，「是不負責任也是非常危險的」。

擔任智庫美國笹川和平基金會（Sasakawa USA）主席的布萊爾（Dennis Blair）22日在官網發表專文指出，台灣與日本都視解放軍在接近領土的國際水域活動為威脅，台灣應利用解放軍航空母艦遼寧號繞行機會進行模擬攻擊，提升戰備能力。

（中央社記者繆宗翰北京30日電）前美軍太平洋司令布萊爾建議台灣，利用解放軍航艦繞行機會進行模擬攻擊訓練。中國國防部發言人吳謙今天表示，「台灣是中國的一部分」，這個提議不負責任、非常危險。

他並宣稱，「台灣是中國的一部分，任何形式的以武拒統都是不自量力，沒有出路」。

另外，美國海軍24日正式重新編組冷戰時代針對蘇聯的第二艦隊，行動範圍由美國東岸覆蓋到北大西洋，並延伸至俄羅斯後花園的北極。

美軍艦隊司令部司令葛瑞第（Chris Grady）當天表示，美國國家安全正受到中國和俄羅斯的挑戰，故需建立一支準備好隨時作戰的艦隊，以維持美國的海上優勢。

吳謙今天對此表示，中國堅定走和平發展道路，堅定奉行防衛性國防政策，以中國威脅為藉口擴軍備戰是站不住腳的。（編輯：朱建陵/馮昭）1070830