開學首日　不畏風雨波麗士啟動護童勤務

各級學校30日開學，由於天雨持續不停，為確保學校週邊交通順暢及學童上下學安全，屏東警分局每週一至週五，不論颳風下雨、豔陽高照執行「護童專案勤務」，除提供學童、家長即時且溫馨協助外，並與各校師長、導護人員保持密集聯繫，以確保學童上、下學平安環境。

屏東縣警局長葉明潭表示，每逢新年度開學日，有許多新生、家長第一次到學校，對行車動線不太清楚，因此，新生開學日的校園門口，常會有小意外發生，為家長與新生順利進入校園，特要求各分局全力執行「護童專案」勤務，以提供學童安全並讓家長安心，更重要的，指示執行護童期間宣導各項交通安全，也運用高見警率有效防制不法情事發生。