開學首日　不畏風雨波麗士啟動護童勤務

各級學校30日開學，由於天雨持續不停，為確保學校週邊交通順暢及學童上下學安全，屏東警分局每週一至週五，不論颳風下雨、豔陽高照執行「護童專案勤務」，除提供學童、家長即時且溫馨協助外，並與各校師長、導護人員保持密集聯繫，以確保學童上、下學平安環境。
屏東縣警局長葉明潭表示，每逢新年度開學日，有許多新生、家長第一次到學校，對行車動線不太清楚，因此，新生開學日的校園門口，常會有小意外發生，為家長與新生順利進入校園，特要求各分局全力執行「護童專案」勤務，以提供學童安全並讓家長安心，更重要的，指示執行護童期間宣導各項交通安全，也運用高見警率有效防制不法情事發生。
▲為讓學生上學安全、家長安心，屏東副分局長韓光龍(右2)帶領學童過馬路。（圖／屏東分局提供,2018.08.30）
30日清晨，由於屏東縣各地依舊天雨不斷，增加家長與新生的危險，員警為提供安全的「校園走廊」，於雨中指揮車輛通行，輪番接送行走馬路的學生，讓許多家長感到相當窩心，頻頻向執勤的員警道謝。
▲執勤的警察同仁與現場學校導護媽媽及志工等共同維護學童安全。（圖／屏東分局提供,2018.08.30）
屏東分局轄區人口為屏縣之最，不少學校學生眾多，且途經校門口的車輛頻繁，分局長郭子弘為有效確保各校交安，與副分局長韓光龍、交通組長廖舜惠分頭巡視各校執勤情形，並與老師、導護人員保持密集聯繫，強調特別留意落單學生，呼籲學生上、下課應結伴同行，不抄近路、不走暗巷、遇不肖人士跟蹤、騷擾，趕緊到鄰近商家、住戶求救，並立即向警方報案。